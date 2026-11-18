Yeni model satışa çıktı. Fiyatı 530 bin TL'den başlıyor
18.11.2026 05:40
Son Güncelleme: 18.11.2026 07:46
Chery'nin yeni modeli Çin'de satışa sunuldu.
Chery, Omoda 5 ile aynı altyapıyı paylaşan Tiggo 5X Fastback’in 2027 modelini satışa sundu. Başlangıç fiyatı yaklaşık 530 bin TL olan kompakt SUV, turbo benzinli motor ve otomatik vitesle geliyor.
Çin’de “High Energy Edition” adıyla satılan Tiggo 5X Fastback, yeni model yılında konfor ve donanımlarındaki güncellemelerle yola çıkıyor. Comfort ve Luxury isimli iki paketle sunulan otomobil, eğimli tavan çizgisini ve geniş ön ızgarasını koruyor.
İKİ DONANIM SEVİYESİ
Comfort paketinin liste fiyatı yaklaşık 11 bin 690 dolar (Yaklaşık 590 bin TL) olarak açıklandı. Süreli kampanyayla bu tutar 69.900 yuana, yaklaşık 10 bin 490 dolara (Yaklaşık 530 bin TL) iniyor. Daha fazla konfor donanımı sunan Luxury’nin liste fiyatı ise yaklaşık 12.590 dolar (yaklaşık 635 bin TL).
Luxury için kampanyalı fiyat yaklaşık 11.090 dolar (yaklaşık 560 bin TL) olarak belirlendi.
Yeni modelin tasarımı fastback olarak tanımlanıyor.
154 HP TURBO MOTOR VE OTOMATİK ŞANZIMAN
Her iki donanımda da 1,5 litrelik turbo benzinli motor bulunuyor. 154 HP (115 kW) güç ve 230 Nm tork üreten motor, dokuz kademeyi taklit eden CVT otomatik şanzımanla eşleşiyor. Teknik verilere göre karma yakıt tüketimi WLTC ölçümünde 100 kilometrede 7,3 litre.
Süspansiyonda önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu kullanılıyor. Yeni model yılıyla birlikte satışa sunulan iki versiyonun motor ve şanzımanı ortak, aralarındaki fark ağırlıklı olarak koltuklar, bagaj kapağı ve diğer konfor donanımlarında ortaya çıkıyor.
OMODA 5 İLE ORTAK ALTYAPI
Tiggo 5X Fastback, Omoda 5 ile Chery’nin T1X platformunu paylaşıyor. Gövde oranları ve kabin yerleşiminde de iki modelin akrabalığı görülüyor. Çin versiyonunun ön bölümünde matriks desenli geniş ızgara kullanılırken arkada boydan boya uzanan stoplar ve tavan spoyleri bulunuyor.
Otomobil 4.400 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.588 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.630 mm. İç pazara ve ihracata yönelik modellerde motor, donanım ve süspansiyon farklılıkları bulunabiliyor. Türkiye’deki güncel Omoda 5, çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon kullanıyor.
2027 Tiggo 5x'in iç mekanında çift ekranlı bir kurulum yer alıyor.
GİRİŞ PAKETİNDE ÇEVRE GÖRÜŞ KAMERASI
Comfort donanımında toplam 20,5 inçlik çift ekran düzeni ve Lion 5.0 multimedya sistemi sunuluyor. Sistem, sesli komutların yanı sıra Apple CarPlay ve Huawei HiCar üzerinden telefon bağlantısını da destekliyor.
“540 derece” adıyla sunulan kamera sistemi, çevre görüşünü aracın altını gösteren sanal görüntüyle birleştiriyor. Isıtmalı ve elektrikli katlanır dış aynalar da Comfort’un donanımları arasında. Anahtarsız giriş, elektronik park freni, Auto Hold ve hız sabitleyici her iki pakette de bulunuyor.
LUXURY’DE ISITMALI VE HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR
Luxury’ye geçildiğinde ön koltuklara ısıtma ve havalandırma ekleniyor. Sürücü ve ön yolcu için elektrikli koltuk ayarı, suni deri döşeme, elektrikli bagaj kapağı ve elektrikli açılır tavan da üst pakette sunuluyor.