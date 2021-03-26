Yeni nesil Volkswagen Amarok'tan ipucu görseli

Volkswagen pick-up modeli Amarok'un yeni neslinin nasıl görüneceğine dair bir ipucu görseli paylaştı.

Geçtiğimiz yıl aracın ilk çizimlerini paylaşılmıştı. Bu çizimlerde aracın tek kapılı olduğu görünüyordu ama son paylaşımda alışılmış iki kapılı bir versiyon olduğu anlaşılıyor.

Yeni görselde aracın tavan rayları ve LED aydınlatmalar karşımıza çıkan detaylar.

FORD ORTAKLIĞI

Ticari araçlar konusunda anlaşma sağlayan Volkswagen ve Ford, yeni Amarok modelini birlikte üretmesi bekleniyor.

Yabancı kaynaklarda yer alan haberler Amarok'un Ford Ranger Raptor gibi performanslı bir versiyonun da olacağı yönünde. Bunun versiyonun isminin Amarok R olarak adlandırılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Yeni Amarok'un 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.