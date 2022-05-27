Volkswagen, yol ve zorlu arazi koşulları için tamamen yenilenen pick-up modeli Yeni Amarok’u 2022 yılının sonunda tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, Amarok'a ilişkin bir bir ipucu videosu paylaştı. Volkswagen, yıl sonu tanıtılması beklenen Amarok modeli için ipucu paylaşımları yapmaya devam ediyor. Alman üretici bu kez de yeni Amarok'un aydınlatma sistemiyle ilgili bir video paylaştı. Aracın üst versiyonlarında sunulması beklenen ve şirketin IQ.Light teknolojisinden faydalanılan matrix LED farlar video da öne çıkarılıyor.2. nesilde pick-up modelini premium seviye çıkamayı planlayan Volkswagen her donanım seviyesinde LED farları standart olarak sunacak. IQ LIGHT LED MATRİX FAR TEKNOLOJİSİMatrix LED'ler karşıdan gelen trafiğe ve sokak ışıklarına göre ışığı otomatik olarak kısabiliyor.Sürüş ortamına uygun tepkiler veren ve birbirinden bağımsız hareket birçok LED modülden oluşan teknoloji, saatte 35 km hıza kadar olan hızlarda sürücünün görüş alanında kalan aracın ön çevresini daha geniş aydınlatıyor. Saatte 35 km hız aşıldığında ise far grubundaki aydınlatmalar otomatik olarak yolun daha uzak kısımlarını gösterecek şekilde çalışmaya başlıyor. Virajlarda ise bağımsız LED modülleri direksiyondan gelen yönlendirme komutlarına göre viraj içini aydınlatarak sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. YENİ AMAROK YIL SONU YAPILACAK TANITIMA HAZIRLANIYORAlmanya ve Avustralya'da tasarlanıp geliştirilen ve Güney Afrika’da üretilecek olan yeni Amarok, yıl sonunda tanıtılacak. 5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 100 mm daha uzun. 175 mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi, çift kabin versiyonunda daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor.Yeni Amarok, dört ila altı silindirli ve 2,0 ile 3,0 litre hacimlere sahip bir benzinli ve dört farklı dizel motor seçeneğiyle satılacak. İsteğe bağlı olarak arkadan itiş, dört tekerlekten çekişli olmak üzere farklı güç aktarma seçenekleri sunulacak. Araçta, 20 adetten fazlası tamamen yeni olmak üzere, 30’un üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi yer alacak. YENİ AMAROK’A YENİ DONANIMYeni Amarok beş donanım seviyesiyle sunulacak. Giriş seviyesi 'Amarok' olurken bir üst basamakta 'Life' ve 'Style' donanım seviyeleri olacak. Ayrıca daha çok off-road karakterine sahip 'PanAmericana' ve on-road 'Aventura' olmak üzere üst versiyonlar da sunacak.