Yeni Porsche Panamera'dan Nürburgring rekoru

Porsche, henüz ismi ve teknik verileri açıklanmayan, Turbo serisinin en üstünde yer alacak olan hibrit V8 güç aktarma organına sahip modeliyle rekor kırdı.

Yeni Porsche Panamera, efsane pist Nürburgring Nordschleife'yi selefine 5,6 saniye fark atarak, 7.24:17'lik bir sürede tamamladı.