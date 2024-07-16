Yeni Porsche Panamera'dan Nürburgring rekoru

Porsche Panamera'nın henüz tanıtılmayan hibrit V8'li versiyonu ikonik Nürburgring pistini rekor sürede tamamladı.

Yeni Porsche Panamera'dan Nürburgring rekoru

, henüz ismi ve teknik verileri açıklanmayan, Turbo serisinin en üstünde yer alacak olan hibrit V8 güç aktarma organına sahip modeliyle rekor kırdı. 

Yeni Porsche Panamera, efsane pist Nürburgring Nordschleife'yi  selefine 5,6 saniye fark atarak, 7.24:17'lik bir sürede tamamladı. 

Yeni Porsche Panamera'dan Nürburgring rekoru - 1

Takla kafesine sahip olan model, Active Ride isimli yeni süspansiyon sistemini de kullanıyor.

Panamera'nın en hızlı tur zamanı, sürücü Lars Kern'in direksiyon başında olduğu sırada kaydedildi.

Yeşil Cehennem'in sedan kategorisinde rekoru elinde tutan modeli ise hala Taycan Turbo GT. 

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