Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, seri üretime girmeden önceki son test sürüşlerini tamamlamak üzere. Taycan, Kuzey Kutup Dairesi’nin yalnızca birkaç kilometre uzağındaki İskandinavya'da karlı ve buzlu yollardaki sürüş dinamiklerine dair potansiyelini ortaya koyuyor. Porsche mühendisleri aynı anda Güney Yarımküre’de yaz mevsimi yaşanırken sıcak hava koşullarındaki sürüş potansiyelini de ortaya koyuyor. Güney Afrika'da düzenledikleri performans testlerinin yanı sıra, devamlı performans ve yeniden üretilebilirlik açısından son geliştirmeler de tamamlanıyor. Dubai'de sıcak iklime dayanıklılık çalışmaları ve ekstrem koşullar altında bataryanın şarj testlerini yürütüyorlar. Bu kapsamlı testlerin yürütüldüğü dünya çapındaki 30 ülkede görülen sıcaklık değerleri -35 ile 50 derece arasında değişiklik gösteriyor.

"Sürecin başından beri yürüttüğümüz bilgisayar simülasyonları ve kapsamlı testler ardından bu zorlayıcı programının son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.” diyen Model Genel Müdür Yardımcısı Stefan Weckbach şunları ekledi: "Porsche Taycan, yıl sonunda piyasaya sürülmeden önce, dünya çapında yaklaşık altı milyon kilometre yol kat etmiş olacak. Araçların mevcut durumundan daha şimdiden çok memnunuz. Taycan, gerçek bir Porsche olacak."



Porsche elektrikli spor otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobiller ile aynı zorlu test programlarından geçmek zorunda. Bu test programlarında üstün performans sergilenmesine ek olarak tüm iklim koşullarında günlük kullanıma tam uygunluk sağlanması da yer alıyor. Bataryanın ekstrem koşullarda şarj edilmesi, sürüş sistemi ve iç alanın sıcaklık kontrolü gibi zorlayıcı özellikler, elektrikli modellere dair yeni bakış açıları getiriyor. Diğertipik Porsche geliştirme hedeflerinin arasında devre performansı, çoklu hızlanma ve günlük kullanıma uygun bir menzil bulunuyor.

NORDSCHLEİFE’DE SANAL SÜRÜŞ



Test uzmanları, dijital prototipler kullanarak dijital test aşamasından kapsamlı bulgular elde etmeyi başarmıştır. Mevcut durumda yeni modelin kasası, sürüş aksamı, şasisi, elektrik aksamı ve genel olarak otomobilin tasarlanması ve bunların birlikte nasıl çalıştığını da gösteren simülasyonlar için bilgisayarlar kullanılıyor. Taycan modelinin sanal prototipleri toplamda on milyonu aşkın dijital kilometre kat etti.



Araç geliştirme mühendisleri devre performansını test edebilmek için yolun en başında Taycan'ı Nürburgring Nordschleife çevresinde bir sürüş simülasyonunda test etmeye başladı. Bu süreçte mühendisler, 20,6 kilometrelik Nordschleife pistinin (zamanlanan mesafe) çevresini sekiz dakikanın altında tamamlamak üzere önemli bir rolü olan elektrik enerjisi yönetimi konusuna odaklandı.

DÜNYA ÇAPINDA 20 BİNDEN FAZLA POTANSİYEL ALICI



İlk kez Eylül ayında Frankfurt IAA Fuarı’nda tanıtılacak ve yıl sonunda piyasaya sunulacak olan Porsche Taycan için ön sipariş sistemine kayıt olarak depozito ödeyen 20 bini aşkın ciddi potansiyel alıcı bulunuyor.



Taycan, 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyeden çok daha kısa bir sürede erişiyor ve menzili 500 kilometreyi aşıyor*. Otomobilin 800-V mimarisi, lityum iyon bataryanın yalnızca dört dakika içinde yeniden şarj edilerek 100 kilometre sürüş mesafesine yetecek kadar enerji sağlıyor*. (*NEDC verilerine göre).