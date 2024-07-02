Yeni Skoda Elroq yıl sonu satışa çıkıyor: Batarya seçenekleri belli oldu

Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Elroq'u yıl sonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modelin kamuflajlı görselleri ve bazı teknik detayları paylaşıldı.

Yeni Skoda Elroq yıl sonu satışa çıkıyor: Batarya seçenekleri belli oldu

Skoda, yıl sonu tanıtımına hazırlandığı yeni yüzde 100 elektrikli modeli Elroq'un kamuflajlı görsellerini ve teknik ayrıntılarını paylaştı.

Volkswagen Grubu'nun ID. serisi, Audi Q4 e-tron, Audi Q5 e-tron ve Skoda'nın Enyaq gibi modellerinde kullanılan MEB platformu üzerine inşa edilen yeni Elroq, markanın Modern Solid tasarım felsefesiyle gelen ilk modeli olacak. 

Skoda, aracın sürtünme katsayısının 0,26 olduğunu açıkladı.

Skoda Elroq, giriş seviyesinde 125 kW (170 hp) elektrik motoru ve 55 kWsa batarya, bir üst seviyede ise 63 kWsa batarya ve 150 kW motor ile gelecek. 

Yeni Skoda Elroq yıl sonu satışa çıkıyor: Batarya seçenekleri belli oldu - 1

En güçlü versiyonlar 85 ve 85x'de 82 kWsa'lik batarya kullanılacak. 85 modelinde 210 kW güç üreten elektrik motoru, 85x'de ise ön aksa yerleştirilen bir elektrik motoruyla toplam 220 kW güç ve dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak.

Skoda, bu versiyonlar için 560 kilometreye kadar menzil vaadinde bulunuyor.

Elroq'un 470 litre bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1580 litreye ulaşacak. 

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