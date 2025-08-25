Yeni Tofaş Şahin, Doğan üretilecek mi? Tofaş severler merak ediyor

Türkiye’nin bir dönem en çok satan araçları arasında yer alan, yaşı 35’lerde olan hemen herkesin bir kez bindiği ya da kullandığı otomobillerden kuş serisi Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal’ın yeniden üretileceğine dair haberler yeniden servis edilmeye başlandı.



En son 2003 yılında üretilen ve üretimden kalkan, yıllardır yollarda olan, bir süre sonra klasik otomobil kategorisine girmesi beklenen Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal araçlar bütçesi düşük olan ve sevenleri tarafından kullanılmaya devam ediyor.



ÜRETİME İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK, HABERLER ASILSIZ



Tofaş’ın Şahin, Doğan ve Kartal üretimine başlayacağı, yeni nesil tasarım ve donanıma sahip olacağına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor.

Tofaş ya da Stellantis tarafından kuş serisi otomobilin üretileceğine, yatırım yapılacağına ya da herhangi bir girişim olduğuna dair açıklama bulunmuyor, geleceğe yönelik değerlendirmeler arasında da yer almıyor.

MİLYONLARCA DOLARLIK YATIRIM GEREKEBİLİR



Yeni bir otomobilin üretilmesi için milyonlarca dolarlık yatırım yapılması, yüzlerce sektörde hareket oluşması, yan sanayi üretimine kadar çalışmaların yapılması gerekiyor. Kısa vadeli planlarla yeni bir otomobil serisinin üretime geçmesi mümkün görünmüyor.

CHATGPT’YE SORDUK, ŞAHİN’İ TASARLADI



Yapay zeka uygulaması ChatGPT’ye yeni nesil Tofaş Şahin üretilirse nasıl görünür diye sorduğumuzda aşağıdaki görseli üretti.