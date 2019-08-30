Pazara sunulduğu 1949 yılından bu yana tüm dünya genelinde 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşan ve bulunduğu segmentin temellerini atan Transporter, yepyeni görünümü ve teknolojik yenilikleriyle 2019 yılının sonunda yola çıkmaya hazırlanıyor.



Volkswagen Ticari Araç, Yeni Transporter modelini dijital çağa taşıyor. Yeni Transporter tamamen yenilenmiş gösterge paneli, elektromekanik servo direksiyonu, iç döşemesi, artırılmış standart ekipman seviyesi, LED iç aydınlatması, ve sunduğu 9 adedi yeni olmak üzere 20'ye yakın sürücü destek sistemi ile sınıfında en yüksek ekipman seviyesine sahip olan araç konumunda bulunuyor.



Yeni elektromekanik servo direksiyon ile yeni sürücü destek sistemlerinin kullanılmasına imkan tanıyan Yeni Transporter, otomatik sürüş özelliklerine ulaşmış. 'Dijital Kokpit' ve bilgi eğlence sistemleri dijital bir çalışma alanında birleştirilmiş.



1946 yılında Wolfsburg'daki Volkswagen fabrikasında çalışan işçilerin, parça taşımak amacıyla Beetle modelinden esinlenerek geliştirdikleri araç, 1947 yılında bir taslağa ilham verdi ve 1949 yılında da, güçlü görünümü nedeniyle ‘Bulli’ takma adı verilen T1 doğdu. 1950 yılında seri üretimine başlanan model, birçok başarıya imza atarak adını otomotiv tarihine altın harflerle yazdıran bir efsane haline geldi.



TOLGA SENYÜCEL: YENİ TRANSPORTER ÇITAYI YUKARI TAŞIYACAK



Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel

Transporter’ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok başarıya imza attığını söyleyen Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, Amsterdam’da basın tanıtımı ve test sürüşleri gerçekleştirilen Yeni Transporter'ın temelinin, 2003 yılında beşinci neslin pazara sunulmasıyla atıldığını söyledi. Transporter’ın 2003 yılından bu yana Türkiye’de kendi segmentinde 156 bin adetlik satış rakamına ulaştığını belirten Senyücel ayrıca, 10 yıla yakın bir süredir B segmentindeki liderliğini sürdüren modelin, ilgili dönem içerisinde yaklaşık yüzde 43'lük pazar payına ulaşarak, sınıfında neredeyse satılan her 2 araçtan biri olma başarısını gösterdiğini dile getirdi.



Bugün yola çıkmaya hazırlanan model ile ilk üretilen T1 modeli arasında 70 yıllık bir süre olduğunu ve bu kadar uzun süre pazarda olma başarısına sahip bir başka ticari araç modeli olmadığını da söyleyen Senyücel, dijitalleşen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Yeni Transporter’ın bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına inandığını belirtti.



2019 YILININ SONUNDA TÜRKİYE'DE



2019 yılının sonunda Türkiye pazarına sunulacak olan Yeni Transporter, ilk planda Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleri ile satın alınabilecek. 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 PS ve 150 PS seçenekleriyle satışa sunulacak olan Panel Van modelinde, elektromekanik servo direksiyon, elektrik kontrollü klima ve hız limitleme özellikli hız sabitleyici yenilikleri yer alacak.



2.0 litre TDI 150PS, manuel şanzımanlı standart şasi City Van ve Camlı Van modelleri, aynı zamanda uzun şaside otomatik şanzıman seçeneği ile de sunulacak. Bu yeni versiyonlarda da gövde rengi tamponlar, yan ayna, kapı kolları, krom ızgara, elektromekanik servo direksiyon, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici ve elektrik kontrollü klima yenilikler arasında bulunuyor.

YENİ CARAVELLE DE GELİYOR



Yeni Caravelle modeli Comfortline donanımıyla pazara sunulacak. 2.0 litre TDI 150 PS uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Yeni Caravelle’de, mevcut Caravelle’e göre, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor.



2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display) ve 9,2” ekranlı navigasyon sistemi özellikleri bulunacak.



Elektronik olarak yönlendiriliyor, mükemmel sürüş kontrolü ve konfor sunuyor



Yeni Transporter'la ilk kez sunulan elektromekanik servo direksiyon, iki büyük avantajı da beraberinde getiriyor: hidrolik sistemin aksine yeni direksiyon sistemi, yüksek hızlarda güvenliği, düşük hızlarda da konforu artırıyor. Elektromekanik servo direksiyon sistemi, direksiyon komutlarını tekerleklere önceki modellerde bulunan sistemlere göre daha hızlı iletiyor. Bu da Yeni Transporter'ın hissedilir biçimde daha çevik ve hassas olmasını sağlıyor.

YENİ TRANSPORTER EN YENİ TDI MOTORLARI KULLANIYOR



Yeni modelde çekiş gücü en yeni dizel motorlar ile sağlanmış. Verimli 2.0 litre turbo dizel enjeksiyonlu (TDI) motorlar Türkiye pazarına iki farklı motor gücü seviyesinde, 110 PS’te düz vites ve 150 PS’te hem düz hem otomatik vites seçenekleri ile sunulacak.



KARİZMATİK YENİ TRANSPORTER



Volkswagen Ticari Araç, bir ikon haline gelen modelin tasarımına da dokunuşlar yapmış; özellikle öndeki tasarım daha da geliştirilmiş, keskinleştirmiş ve rafine edilmiş. Artık çok daha büyük olan ve yeni tamponla stil açısından tek bir ünite oluşturan ön ızgara dikkat çekiyor. Tüm City Van, Camlı Van ve Caravelle modellerinde bulunan gövde rengi tamponlar, yan aynalar, kapı kolları ve krom ızgara ile fark yaratıyor. Yeni ön tasarım, genişliği vurgulamış ve Yeni Transporter'ın karizmasını artırmış.



TEKNOLOJİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ



Direksiyonun elektromekanik olarak kontrol edilebilirliği birçok yeni sürücü destek sistemine erişim imkanı tanıyor. Yeni sürücü destek sistemleri arasında opsiyonel olarak sunulan; şeritten çıkma durumunda direksiyona müdahale ederek aracı şerit içinde tutmaya yardımcı olan Şerit Takip Asistanı, Yeni Transporter’ın otomatik olarak park alanına giriş çıkış yapmasını sağlayan Park Asistanı, römorkla geri gitmeye çalışan sürücülerin manevra yapmasını kolaylaştıran Römork Dengeleme Asistanı, sürücüye trafik işareti ve hız sınırlarını gösteren Trafik İşareti Tanıma gibi sistemler yer alıyor.



Yeni Transporter’da standart olarak sunulan ‘Yorgunluk Tespit Sistemi’ sürüş hareketlerinde yorgunluk tespit ettiği anda sürücüyü yolculuğa ara verilmesi konusunda hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor.



Bir başka güvenlik sistemi olan ‘İkincil çarpışma önleme asistanı’ da standart olarak sunuluyor. Sistem, olası ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma yeterince kuvvetliyse aracı frenliyor ve hızını 10 km/s' ye kadar düşürüyor. Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor.



AYRICALIKLI BİR ATMOSFER YARATAN İÇ TASARIM



Yeni Transporter’ın üst sınıf malzeme ve uzmanlıkla tasarlanan ön konsolu kullanım kolaylığı sağlıyor. Konsolda eşya gözleri sayesinde evraklar, akıllı telefonlar ve diğer önemli aksesuarlar rahat bir şekilde muhafaza edilebiliyor.



KONFOR VE RAHATLIK



Yeni Transporter City Van, Camlı Van ve Caravelle modellerinde bulunan renkli 6,5" dokunmatik ekran üzerinden hem araç bilgileri takip ediliyor hem de radyo kontrol edilebiliyor. USB desteği ile size istenilen kaynaktan müzik dinleme keyfi sunuyor ve bluetooth özelliği sayesinde cep telefonu veya tabletlerde bulunan müziklere erişilirken, telefon görüşmeleri de rahatlıkla gerçekleştiriliyor.