Yeni Volkswagen Amarok geri dönüyor: Güney Afrika'dan Dünya'ya

Pick-up segmentinin beklenen mdoellerinden Amarok’un en yeni nesli gelecek yıl tanıtılacak.



Volkswagen Ticari Araç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lars Krause, "Amarok, birçok alanda ilk bakışta imkansız görünen şeyleri mümkün kılarak, kullanıcılarına işlerinde ve günlük yaşamlarında yardımcı olarak işlerini kolaylaştırıyor. Şimdi üçüncü nesil Yeni Amarok, sunduğu ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemleri ve dijital mobil bağlantı özellikleriyle müşterilerimizi etkileyecek özelliklere sahip. Yeni Amarok, 2022'den itibaren bu segmentte daha önce görülmemiş yeniliklere sahip olacak. Ve eskiden olduğu gibi, zorlu araziler onu caydıramayacak" diye konuştu.

"VOLKSWAGEN DNA'SINA" SAHİP TAMAMEN YENİ BİR ARAÇ



Yeni Amarok iç ve dış tasarımında tamamen yeni bir görünüme kavuşuyor.



Volkswagen Ticari Araç Tasarım Başkanı Albert-Johann Kirzinger’nin yaptığı açıklamaya göre, "Çarpıcı ön yüzü ve hepsinden önemlisi özgün X tasarımı, Yeni Amarok'u güçlü bir şekilde ayrıştırıyor. Yeni Amarok'un gücü ve performansı, hem içte hem dışta Volkswagen DNA'sıyla net bir şekilde ifade ederken, kaslı görüntüsüyle öz güvenini ortaya koyuyor" dedi.



İLK OLARAK 2010 YILINDA ÜRETİLDİ



Volkswagen Ticari Araç'ın premium Pick-up segmentindeki modeli Amarok, 2010 yılında üretilmeye başlandı. İlk yıllarında sadece Arjantin Pacheco fabrikasında üretilen model diğer yıllarda Volkswagen Ticari Araç’ın en büyük fabrikası olan Hannover fabrikasında da üretilmeye devam etti. Yeni nesil Amarok ise Güney Afrika’nın Silverton şehrinde üretilecek.



Son on yılda, dünya çapında 800 binden fazla Amarok satıldı. Güney yarım kürede Amarok, bugüne kadar Pick-up segmentinde V6 silindirli dizel motorlara sahip tek araç olarak rekabette ayrışırken, yeni nesli ile güçlenmeye devam ediyor. Türkiye pazarında ise Yeni Amarok’un 2023’ün ilk çeyreğinde pazara sunulması hedefleniyor.