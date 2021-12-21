Yerli otomobil TOGG ABD'deki fuara gidiyor

Turkish Cargo, yerli otomobili, CES fuarı için ABD'ye götürecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 17:42

Yerli otomobil TOGG ABD'deki fuara gidiyor

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TOGG’un logosu araçtaki yerini aldı

TOGG’un logosu araçtaki yerini aldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yeni marka lansmanı ve TOGG tarafından üretilen konsept otomobil, 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen CES fuarında ilk kez uluslararası sahnede yer alacak.

TOGG'un dünya sahnesine çıkış hikayesine, Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek.

Katılımcıların bu taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olabileceği konvoy, 21 Aralık tarihinde Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 11 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

THY'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda "TOGG'u, Turkish Cargo'nun kanatları altında yurt dışına 'Gururla Taşıyoruz'. 21 Aralık'ta saat 18:30'da TOGG ile Las Vegas'taki CES Fuarı'na bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz de http://yolunuzacikolsun.com üzerinden kendi özelleştirdiğiniz dijital kargo uçağınızla bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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