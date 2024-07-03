Yılın ilk yarısında en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.



Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.



YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKALAR İLK 3'TE



Ocak-haziran döneminde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 71 bin 21 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 65 bin 424 satışla Renault, 44 bin 962 ile de Ford takip etti.



Volkswagen 41 bin 907 satışla dördüncü, Chery 34 bin 501 ile beşinci sırada yer aldı.



OTOMOBİL SATIŞLARINDA İLK 5 MARKA



Otomobil satışları özelinde ele alındığında yılın ilk yarısında en fazla satılan marka 56 bin 960 adetle Renault olurken, onu 43 bin 531 satışla Fiat, 34 bin 501 ile Chery izledi.

