Zero'dan 160 km menzilli yeni model

Elektrikli motosiklet pazarı her geçen gün eklenen yeni modellerle büyümeye devam ediyor.

Pazarın iddiaları markalarından biri olan Zero Motorcycles her türü yol şartlarına uygunluğuyla dikkat çeken Zero FXE modelini tanıttı.

Markanın giriş seviyisi modeli olan FXE 113 kilogram ağırlığa ve 34 kW'lık bir motor sahip.

160 kilometre menzile sahip olan motosikletin maksimum hızı ise 136 km/s.

Motorun yurtdışı satış fiyatı hızlı şarj özelliğiyle 12 bin dolar civarında.