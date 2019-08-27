Uzmanlar, ikinci el araç satışında ekspertiz raporu zorunluluğunun yıl sonuna ertelenmesinin sahte eksperlerin işine yaradığını belirtiyor.



Ticaret Bakanlığı'nın "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelikte profesyonel olarak ikinci el araç alım-satımı yapan firma ve kişilere ekspertiz raporu ve satış fiyatının yazılması zorunlu hale getirilmişti.



TSE BELGELİ FİRMALAR



İkinci el araçların kilometre düşürme, aracın kazasını ve hasarını gizleme gibi dolandırıcılıklara son verilmesinin amaclandığı yönetmeliğe göre, ekspertiz raporunu verme yetkisi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak. İkinci el satışlarına önemli düzenlemeler getiren bu yönetmelikle ilgili işletmelere 13 Ağustos 2019'a kadar tanınan uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.



Milliyet gazetesinden Cihat Aslan’ın haberine göre, bu süreçte araç alım-satımı yapan vatandaşlar sahte ekspertizlerin kurbanı oluyor. İstanbul'da oto galeriden araç satın alan Erkan Şen'in ekspertize götürdüğü otomobili önce temiz çıktı. Ancak başka serviste yaptırdığı testlerde farlar ve tamponun orijinal olmadığı, hava yastıklarının ise değiştiği anlaşıldı. Galeriyi arayan Şen, "55 bin TL'ye aldığım arabayı 50 bin TL'ye geri alabileceklerini söylediler. Daha az vergi ödemek için noterde aracı ucuza göstermişler" dedi.



Kocaeli'nde yaşayan Bekir Ayaz da kilometresi değiştirilen araç satılan vatandaşlardan biri. Ayaz, "113 bin kilometrede arabayı 43 bin TL'ye aldım. Bursa'dan aldım, ekspere götürdüğümüzde hiçbir sorun çıkmadı. Ancak beş gün sonra arabada arıza işığı yanınca yetkili servise götürdüm. Kilometrenin en az 40 bin düşürüldüğünü öğrendim. Eksperde kilometrenin değişip değişmediği ortaya çıkmadı. Ben de kandım" diye konuştu.

“BAĞLAYICI OLACAKTI”



Tüm Oto Ekspertiz Dernekleri Başkanı Orhan Ağca, "Düzenleme çıksaydı durum farklı olurdu. Kontrollü bir şekilde mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacaktı. Oto galericiler, araç satıcıları ve uygulamanın yapılacağı ekspertiz de bağlayıcı olacaktı. Yani tüketicinin karşısında kanun yoluyla muhattapları olabilecekti. Ama yine de vatandaşlarımız araçlarını gösterecekleri ekspertizleri iyi araştırmalı, yaşayacakları sorunların arkasında durabilen firmaları tercih etmeli. O yüzden TS-13805 numaralı ekspertiz merkezlerine gidilmeli. Aracın orjinal parçalarının değiştiği, airbaglarin açılması gibi sorunların ekspertizde çıkmaması anca merdiven altı ekspertizlerde olur" dedi.

“NOTERDE GERÇEK FİYATI BEYAN EDİN”



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da konuyla ilgili, "İkinci el araçlarda sahte eksperler ve ekspertiz raporu sorunu var. Sahte eksperler, tüketicinin güvenini ve görevlerini kötüye kullanarak ihmal ediyor. Eksperde sorun yaşayan vatandaşlar savcılığa ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne hem eksperi hem de satıcıyı muhatap alarak dava açabilirler. Önemli bir husus ise satıcı galeri ise noterde meblağ kesinlikle doğru belirtilerek alım-satım yapılsın. Vergiden bir miktar tasarruf edeyim derken, mağduriyetlerini giderirken yasa önünde iddia edebilecekleri ve hak arayabilecekleri meblağ düşük olacak" dedi.