İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek.



Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene ramazanın 31 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.



KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ



Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



KADİR GECESİ DUASI



Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

RAMAZAN BAYRAMI



Arefe: 3 Haziran 2019 Pazartesi



Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 4 Haziran 2019 Salı



Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 5 Haziran 2019 Çarşamba



Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 6 Haziran 2019 Perşembe

KURBAN BAYRAMI



Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi



Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar



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