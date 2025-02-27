En uzun oruç tutan ülke hangisi? Türkiye’de fark 2 dakikaya indi: İşte oruç süreleri

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Ramazanın ilk günü 6 ilde 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.



Böylece geçen yıl ramazanın ilk günü 3 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark, bu yıl 2 dakikaya inecek.



İLK İMSAK SAAT KAÇTA?



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlayacağı 1 Mart Cumartesi ilk imsakın Iğdır’da saat 05.08’de, son imsakın Çanakkale’de saat 06.18’de olacağını söyledi.

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TÜRKİYE’DE İLK İFTAR HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?



İlk iftarın 18.02’te Iğdır’da, son iftarın 19.12’de Çanakkale’de yapılacağını belirten İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir’de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi.



İşlek, ilk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin birbirine yakın veya aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade etti.

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DÜNYADA EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKE HANGİSİ?



Gabon’un başkenti Librevil’de 13 saat 23 ve Norveç’in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacağını bildiren İşlek, dünyada en uzun orucun ise 14 saat 47 dakikayla Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacağını kaydetti.



Ramazanın son günü olan 29 Mart’ta ilk iftarın Iğdır’da saat 18.31’de, son iftarın ise Edirne’de 19.42’de yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce’de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis’te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.