T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

Суд не мав спроби вручити рішення №2023/41 нашого суду у справі №2017/103 від 11.10.2023 р. відповідачі, ЮЛІЇ БУХРЕНКОВІЙ, дата народження: 11.07.1985 р., ім’я батька: МИХАЙЛО, ім’я матері: НІНА, і вважає за необхідне інформувати відповідчку шляхом оприлюднення сповіщення.

Відповідно до рішення №2023/41 нашого суду у справі №2017/103 від 11.10.2023 р.:

Суд задовольнив позов і прийняв рішення розірвати шлюб між позивачем, МУХАММЕТ БАРАН АСЛАН, ідентифікаційний номер громадянина Турецької Республіки: 13973018316, дата народження: 01.01.1986, ім'я батька: ІСМЕТ, ім'я матері: ФЕХІМЕ, місце реєстрації: місто Діярбакир, район Кулп, село/мікрорайон Яїк, том №50, номер розділу картотеки: 39, та відповідачкою, ЮЛІЯ БУХРЕНКОВА, ідентифікаційний номер Т.Р.: 99932489328, дата народження: 11/07/1985, ім’я батька: МИХАЙЛО, ім’я матері: НІНА.

Стягнути з відповідачки решту збору за рішення в розмірі 238,45 тур.лір та перерахувати до бюджету.

Стягнути з відповідачки на користь позивача суму 3.054,25 турецьких лір, що складається з судових витрат в розмірі 62,80 тур.лір, поштових витрат в розмірі 570,07 тур.лір, вартості перекладу в розмірі 495,60 тур.лір, нотаріальних витрат в розмірі 1.925,78 тур.лір, що були сплачені позивачем.

Стягнути з відповідачки, ЮЛІЇ БУХРЕНКОВОЇ, на користи позивача, МУХАММЕТ БАРАН АСЛАН, вартість адвокатських послуг в розмірі 17.900,00 тур.лір відповідно до тарифів вартості адвокатських послуг.

-Після набуття рішенням остаточної сили повернути платнику, стороні справи, невикористаний залишок коштів, що були сплачені для покриття судових витрат;

-Не надавти доручення щодо вручення сторонам справи остаточного рішення за відсутності такої вимоги з боку сторін справи відповідно до ст.58/1 Постанови про виконання Цивільно-процесуального кодексу №6100 (у разі наявності запиту чи вимоги з боку сторін справи вручити остаточне рішення).

Оскільки сповіщення, що було надіслано на адресу відповідачки, ЮЛІЇ БУХРЕНКОВОЇ, в Туреччині та Україні, повернулось до суду, і враховуючи відсутність можливості зв’язатися з відповідачкою за результатами адресного пошуку, суд прийняв рішення про вручення остаточного рішення відповідачці шляхом оприлюднення сповіщення. Замість вручення остаточного рішення суду доводимо до відома відповідачки, ЮЛІЇ БУХРЕНКОВОЇ, що вона може звернутись з апеляцію на рішення до Стамбульського Окружного суду загальної юрисдикції протягом ДВОХ ТИЖНІВ, через 15 днів після оприлюднення сповіщення в офіційному виданні преси. Якщо апеляція не буде подана, рішення набуває остаточної сили та надсилається до Управління реєстрації актів цивільного стану.

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/103 28/08/2024

KARAR NO : 2023/41

KONU : Davalı YULIIA BUHRENKOVA'ya İlanen Tebligat

İLAN METNİ

Mahkememizin 11/10/2023 Tarih ve 2017/103 Esas- 2023/41 sayılı kararının, Mahkememiz dosyasının davalısı olan Mihail ve Ninna kızı 11/07/1985 doğumlu YULIIA BUHRENKOVA' ya tebliğ işlemleri yapılamadığından İlanen Tebliğine karar verilmiştir ;

Mahkememizin 11/10/2023 Tarih ve 2017/103 Esas- 2023/41 sayılı kararı ile ;

1- DAVANIN KABULÜ ile DİYARBAKIR İli, KULP İlçesi, YAYIK Köyü/mah. Cilt 50, hane 39'de nüfusa kayıtlı, İSMET ve FEHİME oğlu, 01/01/1986 doğumlu, 13973018316 TC kimlik nolu, davacı MUHAMMET BARAN ASLAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MİHAİL ve NİNNA kızı, 11/07/1985 doğumlu, 99932489328 TC Kimlik nolu, davalı YULIIA BUHRENKOVA'ın BOŞANMALARINA,

2- Bakiye 238,45 TL karar harcının davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3- Davacının yapmış olduğu yargılama gideri olan 62,80 TL harçlar toplamı, 570,07 TL posta gideri, 495,60 TL tercüman gideri, 1.925,78 TL noter gideri olmak üzere toplam 3.054,25 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- AAÜT'ye göre 17.900,00 TL vekil ücretinin davalı YULIIA BUHRENKOVA'dan alınarak davacı MUHAMMET BARAN ASLAN'a ÖDENMESİNE,

-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara talep halinde İADESİNE,

-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 58/1. Maddesi uyarınca, taraflardan birinin talebi olmadıkça gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmamasına(Talep halinde gerekçeli kararın tebliğe çıkarılmasına), yönünde karar verildiği,

Davalıya Türkiye ' de ve Ukrayna ' da yapılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmesi ve yapılan adres araştırması sonucu kendisine ulaşılamadığından, davalı YULIIA BUHRENKOVA' ya gerekçeli kararın ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği ve istinaf talebinde bulunulmaması üzerine mahkeme hükmünün Kesinleşeceği ve Nüfus Müdürlüğüne gönderileceği yönünde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere DAVALIYULIIA BUHRENKOVA' ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.