ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR : Kadriye YILMAZ(236***44**0)

Davacı Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasında;

Mahkememizce kolluk araştırması neticesinde adresinizin tespit edilemediği ve bilinen adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden MERNİS sorgulaması, sair UYAP sorgulamaları ve kolluk marifetiyle yapılan adres araştırma neticesinden herhangi bir sonuç alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İhtarlar ve davet: Sayın muhatap;

1-İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz,

3-Dava dilekçesinin tamamına UYAP vatandaş portal (E-devlet) üzerinden veya mahkememiz kaleminden dava dilekçesi sureti talebinde bulunmak suretiyle erişim sağlanabileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.