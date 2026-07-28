ADANA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , MEKSELİNA GÜLER ile Davalı , TAYFUN GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

H Ü K Ü M : Açıklanan nedenlerle,

Davanın kabulü ile,

1-BALIKESİR ili, GÖNEN ilçesi, KEÇELER Mah./Köy. CN:71, HN:45 de nüfusa kayıtlı Necati ve Ümit den olma 27/04/1985 d.lu 25166693200 T.C. Kimlik nolu davacı MEKSELİNA GÜLER(K.S:GÖK) ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet ve Cavide den olma 27/09/1981 d.lu 24355340062 T.C. Kimlik nolu aynı davalı TAYFUN GÜLER'in Lefkoşa Aile Mahkemesinde 85/2023 nolu 13.07.2023 tarihinde kesinleşen boşanmalarına ilişkin kararın 5718 sayılı kanunun 58. maddesi uyarınca TANINMASINA,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 304,4 TL harcın davalıdan tahsiline,

3-Davacı tarafından yapılan 12 TL dosya ücreti, 270 TL tebligat gideri, 1000 TL yurt dışı tebligat gideri, 18936 TL Basın İlan Kurum Ücreti ve 916 TL peşin alınan harç olmak üzere toplam 21.134 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince davacı vekili için taktir edilen 45000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine.

5-Davacının yatırmış olduğu gider avansının karar kesinleştikten sonra kalan tutarın davacıya iadesine,

iş bu gerekçeli kararın, tebliğinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 345 maddesi gereği iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğine, istinaf merciinin İstinaf ilgili dairesi olduğununa, istinaf başvurusunun hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerinin karşılanması şartıyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Aile Mahkemesine ya da bu sıfatla görev yapan mahkemeye yapılabileceğine dair tarafların yokluğunda" karar verildiği

Mahkememizce verilen kararın adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemeyen Tayfun Güler'e ilanen tebliğine karar verilmekle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesine göre ilanen tebliğ olunur.