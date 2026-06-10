ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : Hakan SERBEST - Mustafa ve Meliha oğlu 15/12/1972 doğumlu, Belediye Evleri

Mahallesi Yıl Bulvarı 522 Sokak Nehir Apartmanı No:80 Çukurova/ADANA

Davacı BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Davanın kısmen kabulü ile;

1-Adana ili, Çukurova İlçesi, Bozcalar Mahallesi, Köycivarı Mevki 333 parsel ( yeni parsel no: 16678 ada 31 parsel ) parselde kain bağ vasfındaki taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetine dayalı ortaklığın; ( taşınmaz kayıtlarında takyidat olması halinde, tüm takyidatları ile birlikte) satış suretiyle giderilmesine, satışın açık artırma ve umuma açık olarak yapılmasına, satış bedelinin; mirasçılara miras hissesi oranında ödenmesine,

2-Satış memuru olarak Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurunun tayinine karar verilmiş olmakla;

Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2019/345 Esas 2024/1229

K. sayılı kararı yalnızca davanın reddine karar verilen Adana ili Çukurova ilçesi Bozcalar Mah. Köyiçi Mevki 508 parsel( yeni parsel no: 16701 ada 1 parsel) yönünden istinaf incelemesi ile kaldırılarak istinaf talebimiz doğrultusunda davanın tüm taşınmazlar yönünden kabulüne, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini yönünde davacı vekili tarafından 26/05/2025 tarihinde istinaf edilmekle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hakan SERBEST adına çıkartılan davetiyeler bila iade edildiğinden, zabıtacı da adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Hakan SERBEST'e ilanen tebliğ olunur. 17/10/2024