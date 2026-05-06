ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı RAWAA AHMET'e tebligat yapılamadığından, kollukça da adresi tespit edilemediğinden ilanen gerekçeli kararın tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla,

HÜKÜM: Nedenleri ve ayrıntıları yukarıda açıklandığı gibi olmak üzere;

1-) Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mah./köyü Cilt no:1 , hane:436 'da nüfusa kayıtlı bulunan Şahut Hakkı ve Zehra'dan olma, 01/09/1948 doğumlu 17/03/2022 tarihinde vefat eden 15139249138 T.C kimlik nolu İlhan SAYLIK tarafından düzenlenmiş, Adana 11. Noterliğinin 15/10/2015 Tarih - 31629 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin ve 11/01/2018 tarih 01254 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnameden dönmesinin 4721 sayılı TMK 596. Maddesi gereğine açılmasına ve okunmasına, ( açıldı, okundu)

2-)Vasiyetname usulüne uygun olarak açılıp okunmuş olmakla ve yasal mirasçılara tebliğ edilmiş olmakla mahkememizce yapılacak bir işlem kalmadığından dava dosyasından el çekilmesine, vasiyetnamenin usulüne uygun açıldığının tespitine,

3-) Esasın bu şekilde kapatılmasına,

Vasiyetnamenin okunmuş olmakla dosyasında saklanmasına,

4-)Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-)Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair mirasçı NAZİRE GONCA KARABULUT ve mirasçı ZEHRA ÜSTÜNLER'in yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda, 6100 sayılı HMK'nın 341 v.d. Gereğince kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin veya aynı nitelikte bir diğer mahkemesine verilecek usulüne uygun dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olarak karar verildi . 29/04/2026