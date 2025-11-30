ADANA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI: AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ: Av. Ata Karazincir(TBB No: 69105)

Hurmalı Mahallesi Seyhan Belediyesi Arkası Metro Güzergahı Central Plaza Zemin Kat No 3 Seyhan Adana Seyhan / ADANA

BORÇLU: ABDULMECİT UTLU,

Akpınar Mah Atatürk Caddesi 101. Sokak Aladağ / ADANA

BORÇ MİKTARI: 106.504,23 TL.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025