ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1185 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, SOLAKLI Mahalle/Köy, 111 Ada, 8 Parselde kayıtlı taşınmaz tam hisse ile malik adına kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; Atatürk Bulvarı ile Karataş Bulvarı kesişiminden kuzey istikametinde Karataş Bulvarına dönülür. Taşınmaz yaklaşık 1500 m ilerde sağ kol üzerinde konumludur. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma 1-5 katlı müstakil tarzda inşa edilmiş olan benzer özelliklere sahip konut ve ticaret kullanımlı cadde üzerinde iş yeri kullanımının olduğu yapılardan ve boş arsalardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.

Kıymet takdirine konu taşınmaz tapu kayıtlarında; Adana İli Yüreğir İlçesi Solaklı Mahallesi 111 ada 8 parselde 746,96 m² alanlı Arsa vasıflı taşınmazdır. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve amorf bir şekle sahiptir. Parsel batı ve doğu cepheden imar yoluna, diğer cephelerden ise komşu parsellere cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle 1 adet iki katlı dükkan ve mesken olarak kullanılan yapı mevcuttur. Keşif heyeti ile birlikte yerinde yapılan tespitlerde parsel üzerinde yer alan tek katlı 3/A yapı sınıfındaki binanın borçlu R** A**'a ait olduğu tespit edilen mesken olarak kullanılan yapı olduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde yer alan ve borçlunun kullanımında zemin kat 200 m2, 1.kat 230 m2 olmak üzere brüt toplam 430 m2 kullanım alanına sahiptir. Borçlunun kullanımında olan yapının, iç teknik özellikleri; zemin malzemesi seramik malzeme, duvarlar plastik boyalı, tavanlar asma tavanlı, kapılar panel kapı, giriş kapısı demir kapıdır. Pencere kasaları pvc mamuldür. Keşif heyeti ile birlikte taşınmazın yerinde yapılan tespitlerde, parsel üzerinde yer alan yapılardan borçlunun kullanımınında olduğu 2 katlı dükkan ve mesken olarak kullanılan binanın borçluya ait olduğu tespit edilmiş olup, tespit edilen bina ve arsa alanı dikkate alınarak değerleme yapılmıştır.

Adana İli Yüreğir İlçesi Solaklı Mahallesi sınırları içinde bulunan 111 ada 8 parselde yer alan Arsa + Borçlu Kullanımında olan yapının tamamının değeri için keşif tarihi itibari ile 8.032.700,00 TL (SEKİZMİLYONOTUZİKİBİNYEDİYÜZ TÜRKLİRASI) olarak kıymet takdir edilmiştir.

Adresi : Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı No: 57 Yüreğir/ Adana Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü : 746,96 m2 Arsa Payı : - HİSSE: 1/1

İmar Durumu: Taşınmaz Ticaret+ Konut Alanı, Emsal: 1.60, Taks: 0.60 yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 8.032.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 12:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.