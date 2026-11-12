ADIYAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Elif Akgün adına çıkarılan tebligatların bilinen son adresinin "ATATÜRK MAHALLESİ 20. SOKAK NO:4 İÇ KAPI NO:1 HALİLİYE/ŞANLIURA" olduğu ve iade döndüğü, yapılan yazışma ve araştırmalarda yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla 7201 sayılı tebligat kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazete ve genel İnternet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026