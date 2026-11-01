ADIYAMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar uyarınca;

Gaipliği istenen Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 7 Cilt, 96 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Emine oğlu/kızı, 01/01/7964 doğumlu, 18712216008 TC kimlik nolu Derviş Kurt'un yaklaşık 25-30 yıl önce kaçmış olduğunu ve terör örgütüne katıldığını, 30 yıldır kendisi hakkında ailesinin bilgisi ve haberi olmadığını, yaklaşık 15 yıl önce ailesine Derviş KURT'un öldürüldüğü ve Irak'ta gömüldüğünün söylendiğini. daha sonrasında kendisi hakkında hiçbir haber alınamadığından gaiplik kararı alınmak istenmekle;

Gaipliği istenen Derviş Kurt'un

nerede olduğunu bilen kişi veya kişiler ile bizzat kendisinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri veya bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.14/09/2026