ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : GÜLHAS TEKSTİL GIDA TAR. HAYV. TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Mahkememizde açılan Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-)Davanın KABULÜ ile;

a-)Davalı şirketin 10/02/2014 tarihli 2014/1 karar sayılı genel kurul kararının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİNE,

b-)Adıyaman 1. Noterliğinin 03/11/2016 Tarihli - 12003 Yevmiye Numaralı muris Sefer Toprak'a ait mirasçılık belgesi de gözetilerek davalı şirkette;

---Fahriye Toprak'ın 49,50/200,

---Hanife Gülgün Tolu'nun31,70/200,

---Özgün Toprak (Onat)'ın29,70/200,

---Hasan Toprak'ın 29,70/200,

---Nilgün Sevil Kars'ın 29,70/200,

---Abdurrahman Toprak'ın29,70/200 oranında pay sahibi olduklarının TESPİTİNE, karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Gülhas Tekstil Gıda Tar. Hayv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. yönünden tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.