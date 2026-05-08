ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2024/130 Esas
KARAR NO: 2026/53
DAVALI : GÜLHAS TEKSTİL GIDA TAR. HAYV. TEM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mahkememizde açılan Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-)Davanın KABULÜ ile;
a-)Davalı şirketin 10/02/2014 tarihli 2014/1 karar sayılı genel kurul kararının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİNE,
b-)Adıyaman 1. Noterliğinin 03/11/2016 Tarihli - 12003 Yevmiye Numaralı muris Sefer Toprak'a ait mirasçılık belgesi de gözetilerek davalı şirkette;
---Fahriye Toprak'ın 49,50/200,
---Hanife Gülgün Tolu'nun31,70/200,
---Özgün Toprak (Onat)'ın29,70/200,
---Hasan Toprak'ın 29,70/200,
---Nilgün Sevil Kars'ın 29,70/200,
---Abdurrahman Toprak'ın29,70/200 oranında pay sahibi olduklarının TESPİTİNE, karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Gülhas Tekstil Gıda Tar. Hayv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. yönünden tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.