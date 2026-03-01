AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Davacı Arap AKKUŞ vekili tarafından bir takım davalılar aleyhine açılan Kadastro (tespite itiraza ilişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Davacılar ve asli müdahillerin davalılar aleyhine, dava konusu Ağrı İli Merkez İlçesi, Kovancık Köyü 101 ada 137 parsel yönünden açmış olduğu davasının husumet yokluğu nedeni ile USULDEN REDDİNE,

2-Dava konusu Ağrı İli Merkez İlçesi, Kovancık Köyü 101 ada 137 parselin bu parsel yönünden verilen 23/12/2010 tarihli KADASTRO KOMİSYON KARARI gibi TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, dair verilen 18/04/2024 tarih, 2023/14 Esas, 2024/24 Karar sayılı hüküm ve davacı vekilinin istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen dahili davalı Sultan KAÇMAZ'a tebliğ edilememiş, kararın ve istinaf dilekçesinin adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Söz konusu kararın ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden 15 gün sonra adı geçen dahili davalı Sultan KAÇMAZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içeresinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği, istinaf dilekçesine cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.25/02/2026