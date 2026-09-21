AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisimizin 07.06.2024 tarih ve 06-67 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 10.09.2026 tarih ve 124 sayılı kararı ile Belediyemize ait İlçemiz Selçuklu Mahallesindeki 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ile dükkanlar, Erkizan Mahallesindeki 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ile dükkanlar ve Kırklar Mahallesindeki 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılmak üzere ihale edilecektir.

1.İdarenin:

1.1. Adı: Ahlat Belediye Başkanlığı

1.2. Adresi: Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi No: 37 AHLAT

1.3. Telefon numarası: 0434 412 4113 – 16

1.4. Elektronik posta adresi: [email protected]

2. İhalenin:

2.1. Adı: 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar, 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar ve 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazın satış ihalesi.

2.2. Niteliği, türü, miktarı ve yüzölçümü:

S.

No Mahallesi Ada/

Parsel No Brüt/

Net Alan m2 Muhammen

Bedel

TL Geçici

Teminat

TL Kat/ Blok/ Bağımsız Bölüm No Niteliği

İhale Tarihi



İhale Saati 1 Kırklar 1000/7 14.611,1 11.688.928 350.668 ----- Arsa 05.10.2026 10:00 2 Erkizan 911/19 132/110 3.725.000 111.750 1 Kat / 1 Mesken 06.10.2026 09:00 3 Erkizan 911/19 120/102 3.590.000 107.700 1 Kat / 2 Mesken 06.10.2026 09:30 4 Erkizan 911/19 133/112 3.740.000 112.200 3 Kat / 10 Mesken 06.10.2026 10:00 5 Erkizan 911/19 125/107 2.490.000 74.700 3 Kat / 11 Mesken 06.10.2026 10:30 6 Erkizan 911/19 140/123 2.670.000 80.100 3 Kat / 12 Mesken 06.10.2026 11:00 7 Erkizan 911/19 140/126 5.400.000 162.000 Zemin / 17 Dükkan 06.10.2026 11:30 8 Erkizan 911/19 135/114 4.795.000 143.850 Zemin / 18 Dükkan 06.10.2026 12:00 9 Selçuklu 178/9 132/110 2.988.524 89.656 1/A Blok/1 Mesken 07.10.2026 09:00 10 Selçuklu 178/9 120/102 2.794.183 83.826 1/A Blok/2 Mesken 07.10.2026 09:30 11 Selçuklu 178/9 133/112 3.613.660 108.410 1/A Blok/3 Mesken 07.10.2026 10:00 12 Selçuklu 178/9 125/107 3.748.372 112.452 1/A Blok/4 Mesken 07.10.2026 10:30 13 Selçuklu 178/9 140/123 3.596.789 107.904 1/A Blok/5 Mesken 07.10.2026 11:00 14 Selçuklu 178/9 140/126 3.571.032 107.131 1/A Blok/6 Mesken 07.10.2026 11:30 15 Selçuklu 178/9 135/114 3.299.805 98.995 1/B Blok/2 Mesken 07.10.2026 13:00 16 Selçuklu 178/9 118/92 3.414.296 102.429 1/B Blok/4 Mesken 07.10.2026 13:30 17 Selçuklu 178/9 115/96 2.625.728 78.772 1/B Blok/5 Mesken 07.10.2026 14:00 18 Selçuklu 178/9 132/110 3.094.130 92.824 2/A Blok/7 Mesken 07.10.2026 14:30 19 Selçuklu 178/9 120/102 2.880.342 86.411 2/A Blok/8 Mesken 07.10.2026 15:00 20 Selçuklu 178/9 133/112 3.841.099 115.233 2/A Blok/9 Mesken 07.10.2026 15:30 21 Selçuklu 178/9 135/114 3.650.621 109.519 2/B Blok/7 Mesken 07.10.2026 16:00 22 Selçuklu 178/9 133/108 3.973.751 119.213 2/B Blok/8 Mesken 07.10.2026 16:30 23 Selçuklu 178/9 118/96 3.704.198 111.126 2/B Blok/9 Mesken 08.10.2026 09:00 24 Selçuklu 178/9 115/92 2.763.016 82.891 2/B Blok/10 Mesken 08.10.2026 09:30 25 Selçuklu 178/9 132/110 3.418.289 102.549 3/A Blok/13 Mesken 08.10.2026 10:00 26 Selçuklu 178/9 120/102 2.960.834 88.826 3/A Blok/14 Mesken 08.10.2026 10:30 27 Selçuklu 178/9 105/83 2.873.644 86.210 3/B Blok/11 Mesken 08.10.2026 11:00 28 Selçuklu 178/9 135/114 3.659.122 109.774 3/B Blok/12 Mesken 08.10.2026 11:30 29 Selçuklu 178/9 115/92 2.809.637 84.290 3/B Blok/15 Mesken 08.10.2026 13:00 30 Selçuklu 178/9 120/102 3.252.410 97.573 5/A Blok/26 Mesken 08.10.2026 13:30 31 Selçuklu 178/9 125/107 4.164.872 124.947 5/A Blok/28 Mesken 08.10.2026 14:00 32 Selçuklu 178/9 140/126 4.029.774 120.894 5/A Blok/30 Mesken 08.10.2026 14:30 33 Selçuklu 178/9 105/83 2.953.880 88.617 5/B Blok/21 Mesken 08.10.2026 15:00 34 Selçuklu 178/9 135/114 3.814.569 114.437 5/B Blok/22 Mesken 08.10.2026 15:30 35 Selçuklu 178/9 133/108 4.083.349 122.500 5/B Blok/23 Mesken 08.10.2026 16:00 36 Selçuklu 178/9 115/92 2.961.994 88.860 5/B Blok/25 Mesken 08.10.2026 16:30 37 Selçuklu 178/9 53/50

76/70 12.012.759 360.383 Z/A Blok/31

Z/A Blok/32 Dükkân 09.10.2026 09:00 38 Selçuklu 178/9 171/160 19.601.654 588.050 Z/A Blok/33 Dükkân 09.10.2026 09:30 39 Selçuklu 178/9 100/85

87/80 15.355.113 460.654 Z/B Blok/26

Z/B Blok/27 Dükkân 09.10.2026 10:00 40 Selçuklu 178/9 85/78 8.938.223 268.147 Z/B Blok/28 Dükkân 09.10.2026 10:30 41 Selçuklu 178/9 44/40 6.664.613 199.939 Z/B Blok/32 Dükkân 09.10.2026 11:00 42 Selçuklu 178/9 110/104 12.670.740 380.123 Z/B Blok/34 Dükkân 09.10.2026 11:30 43 Selçuklu 178/9 158/149 17.170184 515.106 Z/B Blok/35 Dükkân 09.10.2026 12:00

2.3. İşin Yapılacağı Yer: Selçuklu Mahallesi 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar, Erkizan Mahallesi 911 ada 19 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar ile Kırklar Mahallesi 1000 ada 7 parsel nolu arsa vasıflı taşınmaz.

2.4. İhale Tarih ve Saati: İhale tarihi ve saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

2.5. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı

2.6. İhalenin Yapılacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

3.1. Muhammen Bedel: Muhammen bedel yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

3.2. Geçici Teminat: Muhammen bedelin % 3’ü oranı üzerinden hesaplanmış olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminatlar ihale tarih ve saatinden önce Belediyemizin belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılacak ve makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

a) Tedavüldeki Türk Parası, b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Belediye hesaplarında bulunan alacaklar teminat olarak kabul edilmez

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.3. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.7. Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan fotokopisi.

4.8. İdareden alınan ve bütün hükümlerinin okunup kabul edildiğini kabul eden ve bütün sayfaları imzalı idari şartname.

4.9. İhaleye katılmak isteyen istekliler idari şartnameyi satın almak zorundadırlar. İdari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve şartnameyi satın almak isteyen istekliler aynı adresten arsa vasıflı taşınmaz için 5.000,00 TL, meskenler için 500,00 TL ve dükkanlar için 3.000,00 TL karşılığında satın alınabilirler.

4.10. Kırklar Mahallesi 1000 ada 7 parsel nolu taşınmaz, üzerinde Tekstil Fabrikası yapılmak üzere satışa çıkarılmıştır. Bu sebeple ihaleye katılacak isteklilerin maliye veya ticaret odası kayıt belgelerindeki faaliyet konularında Tekstil işi ile de iştigal ettiklerine dair ibare bulunması ve buna ait maliye veya ticaret sicil gazete örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler ihaleye katılamayacak ve teklifte bulunamayacaktır.

4.11. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.