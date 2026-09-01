AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Reşatbey Mahallesinde bulunan müstakil arsa, 24.08.2026 tarih ve 879 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 36.nci maddesi gereğince kapalı teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır.



İhale suretiyle satılacak olan arsa vasıflı taşınmazın ada ve parsel numarası, metrekaresi, muhammen bedeli, geçici teminat ile ihale saati aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

İhaleye katılabilmek için ihale gününden 2 gün önceki 16.09.2026 ÇARŞAMBA günü saat: 17.00’ye kadar %3 geçici teminatı ve teklif zarfını Akhisar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale 18.09.2026 CUMA günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Satış bedelinin yarısı peşin, kalan yarısı 3(üç) eşit taksitle 3(üç) ayda ödenecektir. İhaleye girecek parselle ilgili talepler ilan tarihinden itibaren alınacaktır. Satış ihalesinde KDV yoktur. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir. Belediye Encümeni ilk ihalede teklif olmaması halinde 15 gün sonra tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZ