AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazlardan aşağıda ekli listede belirtilen toplam 69 adet gayrimenkul 24.08.2026 tarih ve 880 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır.

İhale suretiyle satılacak olan taşınmazların. Pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

İhalelere katılabilmek için ihale gününden 2 gün önceki 16.EYLÜL.2026 ÇARŞAMBA günü Saat 17.00 ‘ye kadar %3 geçici teminatlarını ve ihale evraklarını Akhisar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale 18.EYLÜL.2026 CUMA günü saat:14.10’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Muhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve altı olan taşınmazlar peşin satış, muhammen bedeli 2.000.000,00TL üstü olan taşınmazlar yarısı peşin, kalanı 3(üç) eşit taksitle 3(üç) ayda ödenecektir.

İhaleye girecek parsellerle ilgili talepler ilan tarihinden itibaren alınacaktır.

Satış ihalesinde KDV yoktur.

Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

Belediye Encümeni ilk ihaleden 15 gün sonra teklif olmayanları tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.