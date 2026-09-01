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AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

02-09-2026 00.00
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AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazlardan aşağıda ekli listede belirtilen toplam 69 adet gayrimenkul 24.08.2026 tarih ve 880 sayılı encümen kararı ile 2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü, ihale suretiyle satılacaktır. 
İhale suretiyle satılacak olan taşınmazların. Pafta, ada, parsel numaraları, metrekareleri,   muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

  1. İhalelere katılabilmek için ihale gününden 2 gün önceki 16.EYLÜL.2026 ÇARŞAMBA günü Saat 17.00 ‘ye kadar %3 geçici teminatlarını ve ihale evraklarını Akhisar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

  2. İhale 18.EYLÜL.2026 CUMA günü saat:14.10’dan itibaren 2’şer dakika ara ile Belediye Meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  3. Muhammen bedeli 2.000.000,00 TL ve altı olan taşınmazlar peşin satış,  muhammen bedeli 2.000.000,00TL üstü olan taşınmazlar yarısı peşin, kalanı 3(üç) eşit taksitle 3(üç) ayda ödenecektir.

  4. İhaleye girecek parsellerle ilgili talepler ilan tarihinden itibaren alınacaktır.

  5. Satış ihalesinde KDV yoktur.

  6. Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

  7. Belediye Encümeni ilk ihaleden 15 gün sonra teklif olmayanları tekrardan ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

  8. Bu ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

  9. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.                                                                                                                        

İLAN OLUNUR.

 

İHALE İLE SATILACAK TAŞINMAZLAR
 

SIRA NOMAHALLEADAPARSELNİTELİKMUHAMMEN BEDEL(TL)GEÇİCİ TEMİNAT(TL)İHALE SAATİ
1BALLICA 4948305,59Arsa900.000,0027.000,0014:10
2BALLICA1492          362,50Arsa800.000,0024.000,0014:12
3ÇANAKCI 47647.125,00Tarla5.000.000,00150.000,0014:14
4DEREKÖY 1242          106,00Avlulu Kerpiç Ev500.000,0015.000,0014:16
5ERDELLİ 950          156,00Arsa500.000,0015.000,0014:18
6EVKAFTEPE 293          318,00Tarla100.000,003.000,0014:20
7HACIİSHAK258013240,69Arsa2.500.000,0075.000,0014:22
8HACIİSHAK9662          465,00Arsa2.000.000,0060.000,0014:24
9HACIİSHAK96611          452,00Arsa1.500.000,0045.000,0014:26
10HACIİSHAK96615          471,00Arsa1.750.000,0052.500,0014:28
11HACIİSHAK98110          415,00Arsa1.750.000,0052.500,0014:30
12HAMİT132118.310,25Tarla2.000.000,0060.000,0014:32
13HANPAŞA11044012.100,00Tarla750.000,0022.500,0014:34
14HANPAŞA10119.800,00Tarla750.000,0022.500,0014:36
15HANPAŞA10826968.900,00Tarla5.000.000,00150.000,0014:38
16İSACA 21510.100,00Tarla600.000,0018.000,0014:40
17İSACA 53920.200,00Tarla1.200.000,0036.000,0014:42
18KADIDAĞ 598          196,00Arsa400.000,0012.000,0014:44
19KAYALIOĞLU23716          199,90Dükkan
Zemin 1 Nolu Bğmsz(15,85m2)		300.000,009.000,0014:46
20KÖMÜRCÜ 11714.300,00Tarla1.000.000,0030.000,0014:48
21KULAKSIZLAR 17953.300,00Tarla13.000.000,00390.000,0014:50
22KULAKSIZLAR10114          600,00Arsa1.800.000,0054.000,0014:52
23KULAKSIZLAR10115          600,00Arsa2.000.000,0060.000,0014:54
24P.MECİDİYE 59821.050,00Tarla5.000.000,00150.000,0014:56
25SAKARKAYA1049812.654,52Tarla1.500.000,0045.000,0014:58
26SEĞİRDİM1263416.209,07Tarla2.500.000,0075.000,0015:00
27SELENDİ 3548            75,44Dükkan
Zemin 3 Nolu Bğmsz (7,5m2)		300.000,009.000,0015:02
28SELENDİ 3548            75,44Dükkan
Zemin 5 Nolu Bğmsz(13m2)		500.000,0015.000,0015:04
29SELENDİ 3548            75,44Dükkan
Zemin 2 Nolu Bğmsz(12m2)		600.000,0018.000,0015:06
30SELENDİ 3548            75,44Dükkan
Zemin 4 Nolu Bğmsz(10 m2)		400.000,0012.000,0015:08
31SELENDİ 3550          386,44Dükkan 
A Blok Zemin 2 Nolu Bğmsz(8.70 m2)		400.000,0012.000,0015:10
32SELENDİ 3550          386,44Mesken( B:106,54m2 ,N:90,70 m2 )
B Blok 2. Kat 3 Nolu Bğmsz		600.000,0018.000,0015:12
33SELENDİ 3550          386,44Mesken( B:106,54m2 ,N:90,70 m2 )
B Blok 1. Kat 2 Nolu Bğmsz		750.000,0022.500,0015:14
34SELVİLİ1184732.698,36Zeytinlik7.500.000,00225.000,0015:16
35SİNDELLİ1011          824,72Arsa1.150.000,0034.500,0015:18
36SİNDELLİ1012          702,02Arsa950.000,0028.500,0015:20
37SİNDELLİ1013          735,34Arsa995.000,0029.850,0015:22
38SİNDELLİ1014          951,89Arsa1.285.000,0038.550,0015:24
39SİNDELLİ1021          916,98Arsa1.055.000,0031.650,0015:26
40SİNDELLİ1022          651,66Arsa750.000,0022.500,0015:28
41SİNDELLİ1023          620,46Arsa715.000,0021.450,0015:30
42SİNDELLİ1024          653,29Arsa755.000,0022.650,0015:32
43SİNDELLİ1025          786,01Arsa985.000,0029.950,0015:34
44SİNDELLİ1026          650,62Arsa815.000,0024.450,0015:36
45SİNDELLİ1027          666,45Arsa835.000,0025.050,0015:38
46SİNDELLİ1028          745,50Arsa935.000,0028.050,0015:40
47SİNDELLİ1081          713,12Arsa820.000,0024.600,0015:42
48SİNDELLİ1082          546,18Arsa630.000,0018.900,0015:44
49SİNDELLİ1083          664,09Arsa765.000,0022.950,0015:46
50SİNDELLİ1084          723,70Arsa835.000,0025.050,0015:48
51SİNDELLİ1085          621,72Arsa715.000,0021.450,0015:50
52SİNDELLİ1086          571,87Arsa660.000,0019.800,0015:52
53SİNDELLİ1087          555,28Arsa640.000,0019.200,0015:54
54SÜLEYMANLI1551          849,90Arsa5.500.000,00165.000,0015:56
55SÜLEYMANLI1552          424,90Arsa2.750.000,0082.500,0015:58
56SÜLEYMANLI 5250          475,002 Katlı 4 Daireli
Kargir Apartman		6.000.000,00180.000,0016:00
57ULUPINAR 27313.200,00Tarla1.000.000,0030.000,0016:02
58YATAĞAN132211.268,41Tarla2.500.000,0075.000,0016:04
59YATAĞAN1099710.340,13Zeytinlik1.500.000,0045.000,0016:06
60YATAĞAN138105     52.113,17Zeytinli Tarla7.500.000,00225.000,0016:08
61YENİCEKÖY 132722.190,00Tarla4.500.000,00135.000,0016:10
62ZEYTİNLİOVA 181118.450,00Zeytinlik3.500.000,00105.000,0016:12
63ZEYTİNLİOVA 3910350,00Dükkan A Blok Bodrum
5 Nolu Bağ. Böl.(60m2)		600.000,0018.000,0016:14
64ZEYTİNLİOVA 498356,00Dükkan A Blok zemin
5 No lu Bağ. Böl.(33m2)		300.000,009.000,0016:16
65ZEYTİNLİOVA1125          374,75Dükkan 
Zemin 3 Nolu Bağ. Böl.(18 m2)		250.000,007.500,0016:18
66ZEYTİNLİOVA1125          374,75Dükkan 
Zemin 6 Nolu Bağ. Böl.(18 m2)		250.000,007.500,0016:20
67ZEYTİNLİOVA1125          374,75Dükkan 
Zemin 8 Nolu Bağ. Böl.(18 m2)		250.000,007.500,0016:22
68ZEYTİNLİOVA1125          374,75Dükkan
Zemin 9 Nolu Bağ. Böl.(18 m2)		250.000,007.500,0016:24
69ZEYTİNLİOVA1126          193,80Arsa2.200.000,0066.000,0016:26
#İlangovtr Basın no ILN02538161