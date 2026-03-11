AKHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa ili Akhisar İlçesi Hacıishak Mahallesi 573 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “TASARRUF KROKİSİNDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ KERPİÇ EV AHMET YÜREKLİ’YE AİTTİR.”muhdesat belirtmesi bulunmakta olup AKHİSAR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ’nun 05/03/2026 tarih 2026/841 Fen kayıt numaralı sayılı yazısı gereğince söz konusu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bina yıkıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz malikinin talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir.Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.