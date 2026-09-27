AKHİSAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa ili Akhisar İlçesi Efendi Mahallesi 996 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “TASARRUF KROKİSİNDE B HARFLİ İLE GÖSTERİLEN BİNA ABDÜL ERBAY A AİTTİR.”muhdesat belirtmesi bulunmakta olup 4502/1011 NOLU AKHİSAR LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU’nun 11/09/2026 tarih 4502/1011-135 sayılı yazısı gereğince söz konusu muhdesatın fiili olarak zemin üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz maliklerinin talebi ile iş bu muhdesat kaydının tapu sicili üzerinden terkini talep edildiğinden, Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir.Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.