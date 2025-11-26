AKSARAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MAYDALAR PETROL YEM UN İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dahili Davalı Özcan Özdemir'in mernis adresinin yurtdışı olması ve çıkartılan tebligatların belirtilen adresten iade gelmesi , yapılan kolluk araştırmasından da aynı adresin bildirilmesi ve yeni adresin tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı Özcan Özdemir'in adresinin tespit edilememesi nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

Davanın KABULÜ ile;

1-Aksaray ili Merkez ilçesi Hassas Mahallesi 7175 ada 12 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından varsa üzerinde bulunan takyidatlarla birlikte UMUMA AÇIK OLACAK ŞEKİLDE AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinden masraflar çıkartıldıktan sonra kalan satış bedelinin taraflara miras hisseleri ve tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine,

3-Karar kesinleştikten sonra talep halinde dosyanın satış işlemlerinin umuma açık ihale suretiyle gerçekleştirilmesi için Aksaray Satış Memurluğu'na gönderilmesine, Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu Memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup; tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/10/2025