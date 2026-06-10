AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İsrafil GÜNEY vekili tarafımdan mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Döndü ATUĞ ve Ümit ÖZÇİFTÇİ'nin yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle, davalılar vekili Av. Resul MARAŞLIOĞLU'nun mahkememize sunduğu İstinaf Başvurusunun davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Döndü ATUĞ ve Ümit ÖZÇİFTÇİ'nin yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle İstinaf Başvuru Dilekçesi aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

Mahkemece verilen karara itiraz ediyor istinaf ediyoruz. Verilen karar haksız ve hukuka aykırıdır kaldırılması gerekmektedir.

Terekeye temsilci atanmak istenen kişi ile davalıların arasında menfaat çatışması vardır. Temsilci atanmak istenen kişi ile hukuki menfaatlerimiz çatışmaktadır.

Tereke temsilcisi davası açılmasına sebep olan yargılamada verilen karar gereğince iş bu huzurdaki dava açılmıştır.

Aksaray 3. Asliye Hukuk Yargıçlığının 2025/74 esas sayılı dosyası üzerinden TMK m.640 gereğince terekeye temsilci atanması için gerekli işlemleri yapmak üzere gelecek celseye kadar davacıya süre verilmesi üzerine" iş bu dava açılmıştır.

Aksaray 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025 / 74 sayılı dosyada taraf olan kişilerin arasında çekişmeli yargının devam ettiği ve husumet oluğu izahtan varestedir.

Taraflar arasında görülen Aksaray 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025 / 74 sayılı dosyadan temsilci atanması talep edilmiş olup anılan davada taraf olan bir kişinin temsilci atanması usul ve yasaya aykırıdır.

Ayrıca "Davalılar Nebahat Özçiftçi, Güller Güney ve Ramazan Güney'in Aksaray 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/536 E. 2025/645 K sayılı ilamıyla murisin mirasını reddettikleri anlaşıldığından taraf sıfatı bulunmayan bu kişiler bakımından davanın pasif husumet yokluğundan reddine dair" verilen karar da hukuka aykırıdır.

Müvekkiller mirası ret etmemişlerdir. Ret ettiklerine dair bir karar bulunmamaktadır. Mirası ret ettiklerine bir karar bulunmadığından bu hususta mahkemece araştırılmamıştır.

Mahkemece verilen kararın kaldırılarak dosyanın yerel mahkemeye iadesine karar verilmesi için gereğini arz ve talep ederiz şeklinde istinaf etmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.11/05/2026