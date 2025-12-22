AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : EMİN YAŞAR GÜNEŞ -Rifat ve Münüre'den olma 1974 doğumlu

Volkerakstraat 41 7417 TL Deventer 7417 TL 9938 HOLLANDA KRALLIĞI

Dava Tapu İptali ve Tescil davasında Mahkememizin 14/10/2025 tarih ve 2023/252 Esas- 2025/408 Karar sayılı ilamı ile davanın kabulüne karar verilmiş olup, Rifat ve Münüre'den olma 1974 doğumlu Emin Yaşar Güneş tüm aramalar rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizde yapılan yargılamada;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Aksaray ili Merkez İlçesi Ağzıkarahan Köyü 159 ada 12 parsel sayılı taşınmazın (5403s. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre ifrazı mümkün olmadığından) 25.000 m² lik kısmına tekabül eden 2500000/12453549 hissesinin davalı Emin Yaşar GÜNEŞ adına olan tapu kaydının İPTALİ ile, TC NO:19433823148 olan davacı Şenol Doğan GÜNEŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, geri kalan hissenin davalı üzerinde bırakılmasına,

3-Alınması gereken (toplam hisse karşılığı olan 1.000.000,00 TL üzerinden hesaplanan) 68.310,00TL harçtan peşin olarak alınan 269,85 TL peşin harcın mahsubu ile68.040,15TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından dosyada yapılan 269,85 TL peşin harç, 269,85 TL başvurma harcı toplamı olan 539,7 TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yargılama aşamasında yapılan toplam 424,25 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Yargılama sırasında davacı 06/09/2024 tarihinden itibaren adli yardımdan faydalandığından suçüstü ödeneğinden karşılanan 4.361,50 TL keşif harcı, 2.700*3=8.100 TL bilirkişi ücreti, 2100 TL ATGV ücreti, 5.712+ 8.568 =14.280 TL Basın İlan Kurumu Ücreti+ 34 TL KEP Müzekkere gideri, 10 TL elektronik tebligat gideri olarak yapılan 28.885,50TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. 'ye göre hesaplanan 152.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlan tarihinden itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, kararın istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 04/11/2025