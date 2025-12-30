AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: İLYAS KÖSE - Nazım ve Durkadın'dan olma 10/02/1968 doğumlu, -

Coğlaki Mah. 1224 Sokak No:8 İç Kapı No:2 Merkez/ AKSARAY

Davacısı Kadir Akın, davalısının İlyas Köse arasında Menfi Tespit davasında, Mahkememizin 09/03/2021 tarih ve 2019/102 Esas - 2021/142 karar sayılı ilamı ile davanın kabulüne karar verilmiş olup, Nazım ve Durkadın'dan olma 10/02/1968 doğumlu İlyas KÖSE, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE,

2-Aksaray İcra Müdürlüğü'nün 2018/19120 esas sayılı dosyasından takibe konulan alacağın tamamı yönünden davacı Kadir Akın'ın (TC:17509290238) BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE,

3-Davacı tarafından maaş haczi nedeniyle ödenmiş olan 446,40 TL'nin dava tarihi olan 17/05/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte İSTİRDADI ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Alınması gereken toplam 3.439,94 TL harçtan daha önceden ödenen toplam 859,99 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 2.579,95 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından yatırılan 44,40 TL başvuru harcı, 859,99 TL peşin harç, 1.410,34 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 2.314,73 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T'ne göre hesaplanan 7.346,50 TL nisbi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlan tarihinden itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, kararın istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/12/2025