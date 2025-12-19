Resmi İlanlar

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

20-12-2025 00.00

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

 

1 - İdarenin

a) Adresi: Zincirli mahallesi

b) Telefonu / Faksı: 03822135492 / 03822136884

c) Elektronik posta adresi (varsa): [email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.

 

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati: 21-01-2025 Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

SıraMahalleAdaParselM2NitelikBağımsız BölümKatHisseMuhammen BedelGeçici Teminat
1Zafer68005

1170,00

Arsa 6Tam

5.850.000,00

175.500,00

2Zafer811030

388,42

Arsa 2Tam

2.134.000,00

64.020,00

3Zafer811031

1163,58

Arsa 2Tam

6.396.000,00

191.880,00

4Zafer82502

906,00

Arsa 2Tam

4.983.000,00

149.490,00

5Zafer82503

884,00

Arsa 2Tam

4.862.000,00

145.860,00

6Zafer82504

939,00

Arsa 2Tam

5.164.000,00

154.920,00

7Zafer82505

900,00

Arsa 2Tam

4.950.000,00

148.500,00

8Zafer82506

827,00

Arsa 2Tam

4.548.000,00

136.440,00

9Zafer82507

827,00

Arsa 2Tam

4.548.000,00

136.440,00

10Zafer82508

826,00

Arsa 2Tam

4.543.000,00

136.290,00

11Zafer82509

900,00

Arsa 2Tam

4.950.000,00

148.500,00

12Bahçesaray77186

235,40

Dubleks Dükkan1Zemin + 1. KatTam

8.100.000,00

243.000,00

13Bahçesaray77186

33,90

Dükkan2ZeminTam

1.400.000,00

42.000,00

14Bahçesaray77186

58,80

Dükkan3ZeminTam

2.400.000,00

72.000,00

15Bahçesaray77657

235,40

Dubleks Dükkan1Zemin + 1. KatTam

8.600.000,00

258.000,00

16Bahçesaray78145

294,65

Dubleks Dükkan1Zemin + 1. KatTam

9.400.000,00

282.000,00

17Bahçesaray78391

235,40

Dubleks Dükkan1Zemin + 1. KatTam

8.600.000,00

258.000,00

18Bahçesaray78048

74,80

Dükkan1ZeminTam

2.700.000,00

81.000,00

19Bahçesaray77442

178,60

Dubleks Dükkan8ZeminTam

7.000.000,00

210.000,00

20Bahçesaray77442

181,55

Dubleks Dükkan9ZeminTam

7.000.000,00

210.000,00

21Paşacık196611

281,26

Arsa 3Tam

1.400.000,00

42.000,00

22Sağlık87715

608,00

Arsa 2Tam

2.500.000,00

75.000,00

23Sağlık12496

446,73

Arsa 3Tam

1.800.000,00

54.000,00

24A.Bahçeli2924

677,13

Arsa 4Tam

4.062.000,00

121.860,00

25A.Bahçeli2925

668,37

Arsa 4Tam

4.008.000,00

120.240,00

26A.Bahçeli2926

645,91

Arsa 4Tam

3.870.000,00

116.100,00

27A.Bahçeli2927

651,43

Arsa 4Tam

3.906.000,00

117.180,00

28A.Bahçeli2928

600,61

Arsa 4Tam

3.600.000,00

108.000,00

29A.Bahçeli2929

597,84

Arsa 3Tam

2.686.000,00

80.580,00

30A.Bahçeli29210

599,87

Arsa 3Tam

2.695.000,00

80.850,00

31A.Bahçeli29211

646,02

Arsa 3Tam

2.907.000,00

87.210,00

32A.Bahçeli29212

646,55

Arsa 3Tam

2.907.000,00

87.210,00

33A.Bahçeli29213

624,81

Arsa 3Tam

2.808.000,00

84.240,00

34A.Bahçeli2932

590,55

Arsa 3Tam

2.655.000,00

79.650,00

35A.Bahçeli3004

655,81

Arsa 3Tam

2.947.000,00

88.410,00

36A.Bahçeli3005

669,56

Arsa 3Tam

3.010.000,00

90.300,00

37A.Bahçeli3006

638,27

Arsa 4Tam

3.828.000,00

114.840,00

38A.Bahçeli3007

638,13

Arsa 4Tam

3.828.000,00

114.840,00

39A.Bahçeli3008

637,27

Arsa 4Tam

3.822.000,00

114.660,00

40A.Bahçeli3009

602,88

Arsa 4Tam

3.612.000,00

108.360,00

41A.Bahçeli30010

620,29

Arsa 4Tam

3.720.000,00

111.600,00

42A.Bahçeli30112

611,01

Arsa 4Tam

3.666.000,00

109.980,00

43A.Bahçeli30311

634,40

Arsa 3Tam

2.853.000,00

85.590,00

44A.Bahçeli30312

631,14

Arsa 3Tam

2.839.000,00

85.170,00

45A.Bahçeli30313

636,19

Arsa 3Tam

2.862.000,00

85.860,00

5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02365046