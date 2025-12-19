Resmi İlanlar
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1 - İdarenin
a) Adresi: Zincirli mahallesi
b) Telefonu / Faksı: 03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa): [email protected]
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati: 21-01-2025 Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Bağımsız Bölüm
|Kat
|Hisse
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|1
|Zafer
|6800
|5
1170,00
|Arsa
|6
|Tam
5.850.000,00
175.500,00
|2
|Zafer
|8110
|30
388,42
|Arsa
|2
|Tam
2.134.000,00
64.020,00
|3
|Zafer
|8110
|31
1163,58
|Arsa
|2
|Tam
6.396.000,00
191.880,00
|4
|Zafer
|8250
|2
906,00
|Arsa
|2
|Tam
4.983.000,00
149.490,00
|5
|Zafer
|8250
|3
884,00
|Arsa
|2
|Tam
4.862.000,00
145.860,00
|6
|Zafer
|8250
|4
939,00
|Arsa
|2
|Tam
5.164.000,00
154.920,00
|7
|Zafer
|8250
|5
900,00
|Arsa
|2
|Tam
4.950.000,00
148.500,00
|8
|Zafer
|8250
|6
827,00
|Arsa
|2
|Tam
4.548.000,00
136.440,00
|9
|Zafer
|8250
|7
827,00
|Arsa
|2
|Tam
4.548.000,00
136.440,00
|10
|Zafer
|8250
|8
826,00
|Arsa
|2
|Tam
4.543.000,00
136.290,00
|11
|Zafer
|8250
|9
900,00
|Arsa
|2
|Tam
4.950.000,00
148.500,00
|12
|Bahçesaray
|7718
|6
235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
8.100.000,00
243.000,00
|13
|Bahçesaray
|7718
|6
33,90
|Dükkan
|2
|Zemin
|Tam
1.400.000,00
42.000,00
|14
|Bahçesaray
|7718
|6
58,80
|Dükkan
|3
|Zemin
|Tam
2.400.000,00
72.000,00
|15
|Bahçesaray
|7765
|7
235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
8.600.000,00
258.000,00
|16
|Bahçesaray
|7814
|5
294,65
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
9.400.000,00
282.000,00
|17
|Bahçesaray
|7839
|1
235,40
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|Tam
8.600.000,00
258.000,00
|18
|Bahçesaray
|7804
|8
74,80
|Dükkan
|1
|Zemin
|Tam
2.700.000,00
81.000,00
|19
|Bahçesaray
|7744
|2
178,60
|Dubleks Dükkan
|8
|Zemin
|Tam
7.000.000,00
210.000,00
|20
|Bahçesaray
|7744
|2
181,55
|Dubleks Dükkan
|9
|Zemin
|Tam
7.000.000,00
210.000,00
|21
|Paşacık
|1966
|11
281,26
|Arsa
|3
|Tam
1.400.000,00
42.000,00
|22
|Sağlık
|877
|15
608,00
|Arsa
|2
|Tam
2.500.000,00
75.000,00
|23
|Sağlık
|1249
|6
446,73
|Arsa
|3
|Tam
1.800.000,00
54.000,00
|24
|A.Bahçeli
|292
|4
677,13
|Arsa
|4
|Tam
4.062.000,00
121.860,00
|25
|A.Bahçeli
|292
|5
668,37
|Arsa
|4
|Tam
4.008.000,00
120.240,00
|26
|A.Bahçeli
|292
|6
645,91
|Arsa
|4
|Tam
3.870.000,00
116.100,00
|27
|A.Bahçeli
|292
|7
651,43
|Arsa
|4
|Tam
3.906.000,00
117.180,00
|28
|A.Bahçeli
|292
|8
600,61
|Arsa
|4
|Tam
3.600.000,00
108.000,00
|29
|A.Bahçeli
|292
|9
597,84
|Arsa
|3
|Tam
2.686.000,00
80.580,00
|30
|A.Bahçeli
|292
|10
599,87
|Arsa
|3
|Tam
2.695.000,00
80.850,00
|31
|A.Bahçeli
|292
|11
646,02
|Arsa
|3
|Tam
2.907.000,00
87.210,00
|32
|A.Bahçeli
|292
|12
646,55
|Arsa
|3
|Tam
2.907.000,00
87.210,00
|33
|A.Bahçeli
|292
|13
624,81
|Arsa
|3
|Tam
2.808.000,00
84.240,00
|34
|A.Bahçeli
|293
|2
590,55
|Arsa
|3
|Tam
2.655.000,00
79.650,00
|35
|A.Bahçeli
|300
|4
655,81
|Arsa
|3
|Tam
2.947.000,00
88.410,00
|36
|A.Bahçeli
|300
|5
669,56
|Arsa
|3
|Tam
3.010.000,00
90.300,00
|37
|A.Bahçeli
|300
|6
638,27
|Arsa
|4
|Tam
3.828.000,00
114.840,00
|38
|A.Bahçeli
|300
|7
638,13
|Arsa
|4
|Tam
3.828.000,00
114.840,00
|39
|A.Bahçeli
|300
|8
637,27
|Arsa
|4
|Tam
3.822.000,00
114.660,00
|40
|A.Bahçeli
|300
|9
602,88
|Arsa
|4
|Tam
3.612.000,00
108.360,00
|41
|A.Bahçeli
|300
|10
620,29
|Arsa
|4
|Tam
3.720.000,00
111.600,00
|42
|A.Bahçeli
|301
|12
611,01
|Arsa
|4
|Tam
3.666.000,00
109.980,00
|43
|A.Bahçeli
|303
|11
634,40
|Arsa
|3
|Tam
2.853.000,00
85.590,00
|44
|A.Bahçeli
|303
|12
631,14
|Arsa
|3
|Tam
2.839.000,00
85.170,00
|45
|A.Bahçeli
|303
|13
636,19
|Arsa
|3
|Tam
2.862.000,00
85.860,00
5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
10- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.