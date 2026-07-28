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AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

29-07-2026 00.00
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AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1 - İdarenin

 

a) Adresi: H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY

b) Telefonu / Faksı : 03822886868 / -

c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

 

2 - İhale Konusu Hizmetin

 

a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 

3 - İhalenin :

 

a) Yapılacağı yer : Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati : 12-08-2026 Çarşamba günü Saat 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

 

SıraMahalleAdaParselM2NitelikBağımsız BölümKatKAKS TAKSMuhammen BedelGeçici Teminatİhale Saati
1Ereğlikapı1732331162Büro62B/11. kat 5.020.000,00150.600,0014:00
2Ereğlikapı1732331162Büro67B/12. kat 5.020.000,00150.600,0014:05
3Ereğlikapı1732331162Büro68B/12. kat 5.020.000,00150.600,0014:10
4Bahçesaray77186235,4Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.100.000,00243.000,0014:15
5Bahçesaray7718633,9Dükkan2Zemin 1.400.000,0042.000,0014:20
6Bahçesaray7718658,8Dükkan3Zemin 2.400.000,0072.000,0014:25
7Bahçesaray77657235,4Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.600.000,00258.000,0014:30
8Bahçesaray78145294,65Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 9.400.000,00282.000,0014:35
9Bahçesaray78391235,4Dubleks Dükkan1Zemin + 1. Kat 8.600.000,00258.000,0014:40
10Bahçesaray7804874,8Dükkan1Zemin 2.700.000,0081.000,0014:45
11Bahçesaray77442178,6Dubleks Dükkan8Zemin 7.000.000,00210.000,0014:50
12Bahçesaray77442181,55Dubleks Dükkan9Zemin 7.000.000,00210.000,0014:55
13Zafer82498328,85Arsa 41,80  0,403.600.000,00108.000,0015:00
14Zafer82503884Arsa 20,40   0,404.962.000,00148.860,0015:05
15Zafer82504939Arsa 20,40   0,405.264.000,00157.920,0015:10
16Zafer82505900Arsa 20,40   0,405.050.000,00151.500,0015:15
17Zafer82506827Arsa 20,40   0,404.648.000,00139.440,0015:20
18Paşacık41795556Arsa 30,90    0,303.800.000,00114.000,0015:25
19Paşacık41796557Arsa 30,90    0,303.800.000,00114.000,0015:30
20Paşacık41797602Arsa 30,90    0,304.100.000,00123.000,0015:35
21Paşacık417910710Arsa 30,90    0,304.800.000,00144.000,0015:40
22Paşacık417911652Arsa 30,90    0,304.400.000,00132.000,0015:45
23Paşacık417912642Arsa 30,90    0,304.300.000,00129.000,0015:50
24Paşacık417913630Arsa 30,90    0,304.200.000,00126.000,0015:55
25Paşacık417914619Arsa 30,90    0,304.200.000,00126.000,0016:00
26Paşacık407111540Arsa 30,90    0,303.700.000,00111.000,0016:05
27Paşacık407113536Arsa 30,90    0,303.600.000,00108.000,0016:10
28Paşacık407114486Arsa 30,90    0,303.300.000,0099.000,0016:15
29Paşacık407115534Arsa 30,90    0,303.600.000,00108.000,0016:20
30Paşacık407119500Arsa 30,90    0,303.400.000,00102.000,0016:25
31Paşacık41983610Arsa 30,90    0,304.100.000,00123.000,0016:30
32Paşacık41987723Arsa 30,90    0,304.800.000,00144.000,0016:35
33Paşacık41989551Arsa 30,90    0,303.900.000,00117.000,0016:40
34Paşacık41965489Arsa 30,90    0,303.300.000,0099.000,0016:45
35Paşacık41966488Arsa 30,90    0,303.300.000,0099.000,0016:50
36Paşacık41842734Arsa 30,90    0,304.900.000,00147.000,0016:55
37Paşacık41844764Arsa 30,90    0,305.100.000,00153.000,0017:00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti

b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.

c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2026 yılında düzenlenmiş vekâletname.

d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

İlan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02518318