AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ
1 - İdarenin
a) Adresi: H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY
b) Telefonu / Faksı : 03822886868 / -
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer : Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 12-08-2026 Çarşamba günü Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:
|Sıra
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|M2
|Nitelik
|Bağımsız Bölüm
|Kat
|KAKS TAKS
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|İhale Saati
|1
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162
|Büro
|62
|B/11. kat
|5.020.000,00
|150.600,00
|14:00
|2
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162
|Büro
|67
|B/12. kat
|5.020.000,00
|150.600,00
|14:05
|3
|Ereğlikapı
|1732
|331
|162
|Büro
|68
|B/12. kat
|5.020.000,00
|150.600,00
|14:10
|4
|Bahçesaray
|7718
|6
|235,4
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.100.000,00
|243.000,00
|14:15
|5
|Bahçesaray
|7718
|6
|33,9
|Dükkan
|2
|Zemin
|1.400.000,00
|42.000,00
|14:20
|6
|Bahçesaray
|7718
|6
|58,8
|Dükkan
|3
|Zemin
|2.400.000,00
|72.000,00
|14:25
|7
|Bahçesaray
|7765
|7
|235,4
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.600.000,00
|258.000,00
|14:30
|8
|Bahçesaray
|7814
|5
|294,65
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|9.400.000,00
|282.000,00
|14:35
|9
|Bahçesaray
|7839
|1
|235,4
|Dubleks Dükkan
|1
|Zemin + 1. Kat
|8.600.000,00
|258.000,00
|14:40
|10
|Bahçesaray
|7804
|8
|74,8
|Dükkan
|1
|Zemin
|2.700.000,00
|81.000,00
|14:45
|11
|Bahçesaray
|7744
|2
|178,6
|Dubleks Dükkan
|8
|Zemin
|7.000.000,00
|210.000,00
|14:50
|12
|Bahçesaray
|7744
|2
|181,55
|Dubleks Dükkan
|9
|Zemin
|7.000.000,00
|210.000,00
|14:55
|13
|Zafer
|8249
|8
|328,85
|Arsa
|4
|1,80 0,40
|3.600.000,00
|108.000,00
|15:00
|14
|Zafer
|8250
|3
|884
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.962.000,00
|148.860,00
|15:05
|15
|Zafer
|8250
|4
|939
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|5.264.000,00
|157.920,00
|15:10
|16
|Zafer
|8250
|5
|900
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|5.050.000,00
|151.500,00
|15:15
|17
|Zafer
|8250
|6
|827
|Arsa
|2
|0,40 0,40
|4.648.000,00
|139.440,00
|15:20
|18
|Paşacık
|4179
|5
|556
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.800.000,00
|114.000,00
|15:25
|19
|Paşacık
|4179
|6
|557
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.800.000,00
|114.000,00
|15:30
|20
|Paşacık
|4179
|7
|602
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.100.000,00
|123.000,00
|15:35
|21
|Paşacık
|4179
|10
|710
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.800.000,00
|144.000,00
|15:40
|22
|Paşacık
|4179
|11
|652
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.400.000,00
|132.000,00
|15:45
|23
|Paşacık
|4179
|12
|642
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.300.000,00
|129.000,00
|15:50
|24
|Paşacık
|4179
|13
|630
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.200.000,00
|126.000,00
|15:55
|25
|Paşacık
|4179
|14
|619
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.200.000,00
|126.000,00
|16:00
|26
|Paşacık
|4071
|11
|540
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.700.000,00
|111.000,00
|16:05
|27
|Paşacık
|4071
|13
|536
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.600.000,00
|108.000,00
|16:10
|28
|Paşacık
|4071
|14
|486
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.300.000,00
|99.000,00
|16:15
|29
|Paşacık
|4071
|15
|534
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.600.000,00
|108.000,00
|16:20
|30
|Paşacık
|4071
|19
|500
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.400.000,00
|102.000,00
|16:25
|31
|Paşacık
|4198
|3
|610
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.100.000,00
|123.000,00
|16:30
|32
|Paşacık
|4198
|7
|723
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.800.000,00
|144.000,00
|16:35
|33
|Paşacık
|4198
|9
|551
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.900.000,00
|117.000,00
|16:40
|34
|Paşacık
|4196
|5
|489
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.300.000,00
|99.000,00
|16:45
|35
|Paşacık
|4196
|6
|488
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|3.300.000,00
|99.000,00
|16:50
|36
|Paşacık
|4184
|2
|734
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|4.900.000,00
|147.000,00
|16:55
|37
|Paşacık
|4184
|4
|764
|Arsa
|3
|0,90 0,30
|5.100.000,00
|153.000,00
|17:00
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2026 yılında düzenlenmiş vekâletname.
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.