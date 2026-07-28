AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - İdarenin

a) Adresi: H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY

b) Telefonu / Faksı : 03822886868 / -

c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu

b) Tarihi ve saati : 12-08-2026 Çarşamba günü Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat KAKS TAKS Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati 1 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 62 B/11. kat 5.020.000,00 150.600,00 14:00 2 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 67 B/12. kat 5.020.000,00 150.600,00 14:05 3 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 68 B/12. kat 5.020.000,00 150.600,00 14:10 4 Bahçesaray 7718 6 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.100.000,00 243.000,00 14:15 5 Bahçesaray 7718 6 33,9 Dükkan 2 Zemin 1.400.000,00 42.000,00 14:20 6 Bahçesaray 7718 6 58,8 Dükkan 3 Zemin 2.400.000,00 72.000,00 14:25 7 Bahçesaray 7765 7 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.600.000,00 258.000,00 14:30 8 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 9.400.000,00 282.000,00 14:35 9 Bahçesaray 7839 1 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat 8.600.000,00 258.000,00 14:40 10 Bahçesaray 7804 8 74,8 Dükkan 1 Zemin 2.700.000,00 81.000,00 14:45 11 Bahçesaray 7744 2 178,6 Dubleks Dükkan 8 Zemin 7.000.000,00 210.000,00 14:50 12 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin 7.000.000,00 210.000,00 14:55 13 Zafer 8249 8 328,85 Arsa 4 1,80 0,40 3.600.000,00 108.000,00 15:00 14 Zafer 8250 3 884 Arsa 2 0,40 0,40 4.962.000,00 148.860,00 15:05 15 Zafer 8250 4 939 Arsa 2 0,40 0,40 5.264.000,00 157.920,00 15:10 16 Zafer 8250 5 900 Arsa 2 0,40 0,40 5.050.000,00 151.500,00 15:15 17 Zafer 8250 6 827 Arsa 2 0,40 0,40 4.648.000,00 139.440,00 15:20 18 Paşacık 4179 5 556 Arsa 3 0,90 0,30 3.800.000,00 114.000,00 15:25 19 Paşacık 4179 6 557 Arsa 3 0,90 0,30 3.800.000,00 114.000,00 15:30 20 Paşacık 4179 7 602 Arsa 3 0,90 0,30 4.100.000,00 123.000,00 15:35 21 Paşacık 4179 10 710 Arsa 3 0,90 0,30 4.800.000,00 144.000,00 15:40 22 Paşacık 4179 11 652 Arsa 3 0,90 0,30 4.400.000,00 132.000,00 15:45 23 Paşacık 4179 12 642 Arsa 3 0,90 0,30 4.300.000,00 129.000,00 15:50 24 Paşacık 4179 13 630 Arsa 3 0,90 0,30 4.200.000,00 126.000,00 15:55 25 Paşacık 4179 14 619 Arsa 3 0,90 0,30 4.200.000,00 126.000,00 16:00 26 Paşacık 4071 11 540 Arsa 3 0,90 0,30 3.700.000,00 111.000,00 16:05 27 Paşacık 4071 13 536 Arsa 3 0,90 0,30 3.600.000,00 108.000,00 16:10 28 Paşacık 4071 14 486 Arsa 3 0,90 0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:15 29 Paşacık 4071 15 534 Arsa 3 0,90 0,30 3.600.000,00 108.000,00 16:20 30 Paşacık 4071 19 500 Arsa 3 0,90 0,30 3.400.000,00 102.000,00 16:25 31 Paşacık 4198 3 610 Arsa 3 0,90 0,30 4.100.000,00 123.000,00 16:30 32 Paşacık 4198 7 723 Arsa 3 0,90 0,30 4.800.000,00 144.000,00 16:35 33 Paşacık 4198 9 551 Arsa 3 0,90 0,30 3.900.000,00 117.000,00 16:40 34 Paşacık 4196 5 489 Arsa 3 0,90 0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:45 35 Paşacık 4196 6 488 Arsa 3 0,90 0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:50 36 Paşacık 4184 2 734 Arsa 3 0,90 0,30 4.900.000,00 147.000,00 16:55 37 Paşacık 4184 4 764 Arsa 3 0,90 0,30 5.100.000,00 153.000,00 17:00

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti

b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri.

c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2026 yılında düzenlenmiş vekâletname.

d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir.

7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.

9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.

10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

11- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.