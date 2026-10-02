AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
28/09/20261 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kırımlı Mah. 106 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 1.013,96 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.642.460,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.