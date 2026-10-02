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AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

03-10-2026 00.00
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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/47 SATIŞ

 

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

28/09/20261 NO'LU TAŞINMAZIN

 

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kırımlı Mah. 106 Ada 10 Parsel

Yüzölçümü : 1.013,96 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.642.460,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

 

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:04

 

2.Artırma

 

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:04

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02562591