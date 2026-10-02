AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

28/09/20261 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Kırımlı Mah. 106 Ada 10 Parsel

Yüzölçümü : 1.013,96 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.642.460,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.