AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2023/716 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi

ADA NO : 121

PARSEL NO : 142

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 975,29 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nasibe Başeğmez mirasçıları

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/716 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.