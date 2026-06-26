AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45,46,47 inci maddelerine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda 07.07.2026 Salı günü satış ihaleleri yapılacaktır.

Ucuzluk Mahallesi 4892 G.M. no’lu 644 ada 7 parsel 913,21 m² (Konut alanı; Ayrık nizam; TAKS: 0,30; KAKS (Emsal): 1,40; Yençok: 5 kat) Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 8.250.000,00 TL, geçici teminatı 247.500,00.TL’dir.

Karabulut Mahallesi 4682 G.M. no’lu 136 ada 8 parsel 600,00 m² (Ayrık nizam, iki kat konut alanı) Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.

Katılımcıların 07.07.2026 Salı günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler, ihaleye alınmayacaktır.

İsteklilerin, tekliflerini ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşmış olmaları şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhaleye konu taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırma, istekliler tarafından yapılmış kabul edilecek olup, taşınmazlar mevcut haliyle görülmüş, beğenilmiş ve bu şartlarla ihaleye katılım sağlanmış sayılacaktır.

Bu nedenle, ihalenin ardından ortaya çıkabilecek herhangi bir durumdan dolayı Belediyeden hiçbir hak talebinde bulunulamaz ve tazminat istenemez.

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Akşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde incelenebilir.