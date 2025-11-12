AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sakarya İli, Akyazı Belediye Başkanlığından;



MADDE-1: İHALELERİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 44 ada, 178 parsel nolu 982,76 m² yüzölçümlü “üç katlı betonarme hizmet binası ve arsa” niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan kat mülkiyeti tesis edilmiş; işbu ilanın 4. maddesindeki tabloda bilgileri sunulan 2 adet dükkânın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır.



MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhalelere ait idari Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 4.000,00 TL (DörtbinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.



MADDE-3: İHALELERİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhaleler; Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 27.11.2025 Perşembe günü, işbu ilan metninin 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.



MADDE-4: İHALELERİN MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNATLARI, İHALE SAATLERİ:



Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 44 ada, 178 parsel nolu 982,76 m² yüzölçümlü “üç katlı betonarme hizmet binası ve arsa” niteliğindeki taşınmazın üzerinde bulunan kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; kat bilgisi, bağımsız bölüm numarası, Arsa Payı/Paydası, niteliği, brüt alanı, net alanı, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



İhale No Kat Bilgisi Bağımsız Bölüm No’su Arsa Payı /

Paydası Niteliği Brüt Alan (m²) Net Alan (m²) Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat

Bedeli İhale Saati 1 Zemin 9 84 / 3560 Dükkân 21,49 19,24 5.000.000,00-TL 150.000,00-TL 10:40 2 Zemin 15 128 / 3560 Dükkân 31,85 28,03 7.000.000,00-TL 210.000,00-TL 10:45



MADDE-5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 26.11.2025 Çarşamba günü Saat 16.30’a kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

b) Nüfus cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi)

c) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

d) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

e) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

f) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

g) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

h) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

i) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

j) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

k) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

d) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

e) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

f) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

h) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

i) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” (Aslı)

j) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

Önemli Not:

1. Belge asılları Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce görülüp teslim alınmadan ilgilisine iade edilecektir.

Belge fotokopileri aslı görülmüştür yapılarak ihale dosyasına konacaktır.

2. Noterden tasdikli istenen belgeler, üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.