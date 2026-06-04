ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Antalya ili, Alanya ilçesi Antalya İli Alanya İlçesi Kestel Mahallesi 1268 ada 4,5,6,7,8,9 parseller ile 1272 ada 2 parsel ve 1271 ada 1 parsel sayılı taşınmazların üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/79 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı EMİN AYDEMİR adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur. 30/04/2026