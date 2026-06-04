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ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

05-06-2026 00.00
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ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/79 Esas

Antalya ili, Alanya ilçesi Antalya İli Alanya İlçesi Kestel Mahallesi 1268 ada 4,5,6,7,8,9 parseller ile 1272 ada 2 parsel ve 1271 ada 1 parsel sayılı taşınmazların  üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/79 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı  EMİN AYDEMİR  adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.   30/04/2026

#İlangovtr Basın no ILN02480621