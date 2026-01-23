ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Serkan Türkoğlu vekili tarafından mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası gereğince, muris 17471874122 TC kimlik numaralı, Ali ve Emine'den olma, 12.04.1911 doğumlu Ahmet Karaca'nın mirasçılarından 10392110300 TC kimlik numaralı, Tahir ve Hatice'den olma, 21/04/1911 doğumlu Recep Aygör'ün mirasçıları tespit edilemediğinden TMK'nın 594. Maddesi gereğince bir ay ara ile ilan yapılmasına karar verilmiş, son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatı bulunan kişilerin mahkememize başvurması, kimsenin başvurmaması halinde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murisin mirasının Maliye Hazinesine geçeği ilan olunur. 08.12.2025