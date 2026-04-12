ALAPLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı YÜCEL ÜNLÜ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile, dava konusu Zonguldak ili Alaplı ilçesi Alioğlu köyü 152 ada 124 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın umum arasında yapılacak açık artırma yöntemiyle üzerinde bulunan şerhlerle ve muhtesatlarla birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, kararı tüm aramalara rağmen tebliğ yapılamayan Ali ve Emine oğlu Nurettin DUYSAK'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.. 09/03/2026