ALAŞEHİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa İli Alaşehir İlçesi Killik Mahallesi 147 Ada 15 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde ‘ÜZERİNDEKİ EV ARİF SÜNGÜ’ye AİTTİR.’ Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/Beyanın Alaşehir Kadastro Müdürlüğünün 04/11/2026 tarih 2026/2495 Fen Kayıt Nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunu’nun 1026. Maddesi gereğince işbu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup, işbu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanunu’nun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.