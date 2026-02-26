ALMUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI MUSTAFA SARICA (Ahmet ve Kibar'dan olma, 26/02/1977 doğumlu)

Davalı Mustafa Sarıca'ya gerekçeli kararın ve istinaf ilamının tebliğinin yapılamadığı, tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, gerekçeli kararın ve istinaf ilamının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ile davalı Mustafa Sarıca ve bir kısım davalılar arasında görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası sonucu Mahkememizin 02/09/2025 tarih 2024/234 Esas 2025/244 Karar sayılı ilamıyla Davanın KABULÜNE, Tokat ili, Almus ilçesi, Çamdalı Köyü 117 ada 61 parsel sayılı taşınmazın 11/06/2024 tarihli bilirkişi raporunun ekinde yer alan ve fen bilirkişisi Mehmet Yeğnidemir tarafından tanzim olunan rapora ekli krokide gri renkli "IR1" harfiyle gösterilen 264,66 m²' lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi ile bu hakkın davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE, 11/06/2024 tarihli bilirkişi raporunun ekinde yer alan ve fen bilirkişisi Mehmet Yeğnidemir tarafından tanzim olunan rapora ekli krokinin kararın eki sayılmasına, İİK'nın 28. Maddesi gereği kısa kararın derhal Almus Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, Dava konusu taşınmazın irtifak kamulaştırma bedelinin 2.459,05 TL olduğunun tespitine, Mahkememizin 2020/106 Esas, 2020/130 Karar sayılı dosyası ile ödendiği anlaşılan 649,59 TL acele kamulaştırma bedeli mahsup edilmekle 1.809,46 TL olarak ödenmesine, varsa tapudaki takyidatların bedele yansıtılmasına, Kamulaştırma bedeli 1.809,46 TL'ye, 07/03/2024 dava tarihinden itibaren işbu karar tarihine kadar geçen süre için kamu alacakları için uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Samsun Bölge Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, verilen kararın davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi vekili Av. Barış Aydın tarafından istinaf edildiği, HMK 347/2. maddesi gereğince, istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verebileceği, iş bu hüküm ve istinaf dilekçesinin tebligat yapılamayan davalılardan Hüseyin Öztürk ve Özgür Öztürk'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026