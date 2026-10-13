ANAMUR KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATILACAK TAŞINMAZIN

S. NO TAŞINMAZ NO KÖY /MAH. MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HAZ. HİS. HAZİNE YÜZÖLÇÜM CİNSİ MUHDESAT DURUMU İMAR DURUMU TAHMİN ED. BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 33020107923 GÜLEÇ DÖNDÜK 120 3 9.215,37 TAM 9.215,37 HALİ ARAZİ YOK İMARSIZ 15.700.000,00 3.925.000,00 03.11.2026 09:00

1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF"

ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç

borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,

b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce

tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,

resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.

6 - 4706 sayılı yasa hükümlerince Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmek istenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

7 - 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.

8 - Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için

%0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

9 - Muhdesat kısmında belirtilen muhdesatlar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince 19/07/2003 tarihinden sonra yapılan Hazinenin tasarrufuna geçen

muhdesatlar olup taşınmazların filli durumları ile ilgili olarak Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

10 - Taşınmazların işgal, imar vb. kullanım durumları hakkında Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri

ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.

11 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Taşınır malların (Araç, Tüfek vb) satış sonrası satın alma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.

13 - Taşınır malların (Araç ve Tüfek vb) satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi, resim, harç, vb. alıcısına aittir.

14 - Geçici Teminat Bedelleri TR03 0001 0002 07 0000 1000 6573 iban nolu Ziraat Bankası Hesabına Ad Soyad - Tc no - Anamur Milli Emlak - taşınmaz bilgisi - geçici teminat

ibaresi belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.

15 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir.