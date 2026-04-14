ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2023/21 E sayılı dosyasında; "Singapur Ticaret Müşavirliğinde görev yapan davalının Ağustos 2016 ayına ait yurtdışı aylığının 01.08.2016 tarihinde tam olarak ödenmesinden sonra 08.08.2016 tarihinde açığa alınıp, 01.09.2016 tarihinde 672 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkartıldığı, 657 sayılı yasanın 141/1 maddesi uyarınca davalıya açığa alındığı 08.08.2016-31.08.2016 tarihleri arasındaki 24 gün için 2/3 aylık ödenmesi gerekirken tam aylık ödendiği için aylığın 1/3'lük kısmına isabet eden 6.451,29 ABD doları maaş miktarının fazla ve yersiz ödeme olarak idare açısından kamu Zararı, davalı açısından ise bir sebepsiz zenginleşme olduğu, Davalının kullanmış olduğu ve ödemediği akaryakıt giderinin Büyükelçilik tarafından ödenmiş olması nedeni ile 125,69 Singapur doları tutarındaki ödemenin de davalı açısından bir sebepsiz zenginleşme oluşturduğu, Her iki sebepsiz zenginleşen tutarların 3095 sayılı yasanın 4-a maddesi kapsamında ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren Devlet Bankaları tarafından 1 yıl vadeli döviz cinsi mevduata uygulanan faiz oranları üzerinden iade tarihine kadar hesaplanacak faizi ile birlikte davalı tarafından davacı idareye iadesinin gerektiği, Sonuç ve kanaatına varılmıştır." şeklinde bilirkişilerce rapor düzenlenmiştir.

Mahkememizce alınan bilirkişi raporuna karşıBilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu T.K'nın 28. Maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.