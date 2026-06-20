ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı SERENGÜL DEMİR tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Tapu kaydının incelenmesinde dava konusu taşınmazın Kırşehir ilinde olduğu anlaşılmakla; HMK'nun 12. Maddesi gereğince taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili mahkeme olması nedeniyle açılan davanın dava şartı yokluğundan usulden reddi ile Mahkememizin yetkisizliğine,

2-HMK 20. Maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye başvurulmadığı takdirde davanın açılmamış sayılacağının ihtarına,

3-Süresi içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın yetkili ve görevli Kırşehir Adliyesi Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine tevzi edilmek üzere Kırşehir Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Tevzi Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Harç ve yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/05/2026