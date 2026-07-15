ANKARA 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı ALİ İNCE tarafından LEYLA İNCE aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasında; davalının adresine tebligat yapılamadığından, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile; KAHRAMANMARAŞ İli, TÜRKOĞLU İlçesi, BEYOĞLU Köyü/mah. Cilt no:11, hane no:16, Bsn:107'de nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve HATİCE'den olma, 11/06/1973 doğumlu 33932075518 T.C. kimlik no'lu ALİ İNCE ile aynı hane Bsn:188'de nüfusa kayıtlı MEHMET ve AYŞE'den olma 06/05/1986 doğumlu, 25375903992 T.C. kimlik no'lu LEYLA İNCE'nin boşanmalarına ilişkin Fransa Cumhuriyetinin Creteil Adli Mahkemesi Aile İşleri Mahkemesinin 18/09951 numaralı, 02/03/2023 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2-Alınması gereken 427,60 TL peşin harçtan alınan peşin harcın mahsubu ile kalan 157,75‬ TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 803,1‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı yana verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı yana verilmesine,

5-Artan gider avansının karar kesinleştikten sonra talep halinde ilgili tarafa iadesine,

6-Karar kesinleştikten sonra karardan bir suretin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair; tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmekle iş bu gerekçeli karar özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 02/07/2026